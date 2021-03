Come la maggior parte delle persone sapranno, i Marvel Studios hanno dovuto rimandare e mettere in pausa la produzione di WandaVision a causa della Pandemia (che ha anche portato a numerosi slittamenti nella tabella di marcia).

In un’intervista, il regista Matt Shakman ha discusso proprio dell’impatto del Covid-19 sulla produzione, spiegando che i lavori di WandaVison sono terminati soltanto due settimane prima dell’uscita.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DI WANDAVISION!

Il regista ha sorpresa ha dichiarato che inizialmente la produzione aveva previsto anche il “fatidico” decimo episodio:

“Le cose non erano sempre certe e mutavano continuamente, sia nel finale della serie che nel mondo reale. Abbiamo provato a sperimentare diverse cose. Ad un certo punto avevamo 10 episodi pianificati, e ne abbiamo dovuti unire un paio. Ma sì, i piani cambiavano costantemente, con la pandemia abbiamo avuto alcuni mesi di stop, che hanno portato ad altri cambi in fase di post-produzione.”

Alcune scene del finale sono state tagliate perché gli effetti visivi non erano completi e dovevano essere completati, ma ormai il tempo stava per finire.

Shakman dichiara anche che Monica e Darcy nelle idee iniziali degli sceneggiatori avrebbero dovuto avere un ruolo maggiore e, insieme a Billy, Tommy e Ralph, avrebbero tentato di rubare il Darkhold dal seminterrato di casa di Agatha, solo per poi scoprire che Señor Scratchy (il coniglio della donna) era in realtà un demone (Probabilmente Mephisto).

“Potrei dire qualcosa su Señor Scratchy. Avevamo pianificato qualcosa per lui, ma non siamo riusciti ad includerla per via di tutti questi cambiamenti, avevamo un’intera sequenza dove Darcy, Monica, Ralph ed i gemelli erano a casa di Monica per rubare il Darkhold. I bambini erano ostaggi di Agatha, sapevano che era il libro era lì. Quando raggiungevano il libro, ci trovavano sopra Scratchy, ed una volta che veniva accarezzato iniziava questa trasformazione in un demone gigantesco. Partiva quindi una sequenza stile Goonies molto divertente dove provavano a fuggire dal coniglio. Abbiamo girato la scena, ma non abbiamo finito i VFX.”

Le scene sono state girate, ma la produzione di WandaVision non è riuscita in tempo a completare gli effetti visivi, motivo per il quale hanno voluto rimuoverle.

Per fortuna anche senza questi tagli (Non imposti da Disney o Marvel), la serie è stata strabiliante lo stesso. Magari un giorno Shakman avrà modo di completare il suo lavoro e di aggiungere queste scene inedite al montaggio in una pubblicazione futura di WandaVision.

Acquista la maglietta Retrò di WandaVision