Marvel’s The Eternals era pronto per essere rilasciato nel Novembre 2020, ma a causa alla pandemia di COVID-19 che ha fatto slittare tutto il palinsesto dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe, è ora slittato a novembre di quest’anno.

I fan potrebbero essere ansiosi di vedere finalmente il film, ma anche se al momento nessun trailer è stato rilasciato online, ma ci sono ancora altre curiosità che possono essere interessanti riguardo il film.

Nel film The Eternals, infatti non ci verrano mostrati solo gli Eterni e i loro avversari, i Devianti, ma introdurrà nel Marvel Cinematic Universe anche coloro che delle due fazioni sono i creatori, vale a dire i Celestiali.

Ma che aspetto avranno questi, potentissimi personaggi che erano stati citati già in Guardiani della Galssia?

Ad anticiparlo come possiamo vedere di sotto è il merchindise del film:

Uno dei personaggi ritratti in questione ricorda infatti molto, Eson il Cercatore, ovvero l’unico Celestiale finora apparso nell’MCU, per l’appunto in Guardiani della Galssia di James Gunn. L’altro personaggio dell’immagine che sta circolando in queste ore su Twitter, sembrerebbe essere Arishem il Giudice.

Tanto ci basta, comunque, per avere un’idea dell’aspetto che avranno i Celestiali nel film di Chloe Zhao! A questo punto non resta che aspettare di vedere il primo Trailer dato che mancano solo un paio di mesi all’uscita del nuovo Cinecomic Marvel.

The Eternals – i dettagli

La trama di The Eternals dovrebbe essere ambientata milioni di anni fa quando gli esseri cosmici chiamati Celestiali diedero il via a esperimenti di genetica sugli abitanti della Terra. In seguito a questi esperimenti vennero alla luce degli individui dotati di superpoteri che si opposero ai Celestiali, il cui nome era Deviants.

La guerra si è protratta per millenni con l’obiettivo di stabilire la supremazia di una delle due razze.

Nel cast del film ‘The Eternals’ troveremo Angelina Jolie (Athena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), e Don Lee (Gilgamesh). Oltre a Barry Keoghan (Druig) e Kit Haringhton (Dave Whitman / Cavaliere Nero).

Recupera il fumetto degli Eterni: Olympia.