Cloak & Dagger - Emma Lahana (Mayhem) parla dei piani della terza stagione cancellata

Marvel’s Cloak & Dagger e altri Show di Marvel Television guidati da Jeph Loeb avevano grandi progetti per il futuro ma, sfortunatamente, molti di loro sono stati cancellati quando il ramo televisivo è stato chiuso e i Marvel Studios di Kevin Feige hanno preso le redini del comando.

Uno degli ultimi show ad andare in onda è stata proprio la seconda stagione di Cloak & Dagger, venendo cancellata dopo la messa in onda.

Questo però non ha impedito alle star dello show e delle altre Serie TV di condividere i piani su ciò che sarebbe dovuto accadere nelle stagioni future. Ora, un’attrice di Cloak & Dagger ha parlato di quello che sarebbe successo per Bridgid O’Reiley e Mayhem nella terza stagione.

Durante una recente intervista concessa in esclusiva a ComicBookMovie.com in occasione dell’uscita del thriller Safer at Home, Emma Lahana, interprete della Detective Brigid O’Reilly a.k.a. Mayhem, ha parlato brevemente dei piani originali di Marvel Television per la terza stagione di Cloak & Dagger, spiegando che il suo personaggio avrebbe avuto una relazione con l’ingegnere ambientale della Roxxon Mina Hess (Ally Maki):

“Si l’ho fatto! Conosco un po di quello che c’era in serbo per la serie, ed è stato un vero peccato perché è sembrato un finale prematuro per tutti noi. Se hai familiarità con il personaggio Mina Hess, interpretato da Ally Maki, i nostri personaggi avrebbero avuto una relazione. Lei scompare nell’episodio finale, quindi la terza stagione riguardava il dover ritrovarla e poi la relazione che si sviluppava tra Brigid/Mayhem e Mina. Ero davvero delusa perché è stato fantastico lavorare con Ally, e non siamo riusciti a fare così tanto insieme. Non vedevamo l’ora di esplorare tutto questo nella Serie!”

Emma Lahana sembrava essere così disponibile con i piani scartati di Cloak & Dagger per la terza stagione. E’ bello sapere queste informazioni in più, ma anche abbastanza deludente per i fan, dato che questi piano non li vedranno mai attuati. Cloak & Dagger – trama e cast Tandy Bowen e Tyrone Johnson sono due adolescenti che scoprono di possedere poteri soprannaturali dopo essersi incontrati casualmente. In realtà la loro storia comincia otto anni prima, quando i loro destini si sono incrociati per la prima volta e saranno destinati a rimanere legati, soprattutto dal dolore derivante dalla perdita di due parenti (il padre di lei e il fratello di lui), dietro la cui morte si nasconde la società Roxxon, corrotta e avida. I due ragazzi dovranno prendere conoscenza delle loro capacità e, assumendo gli pseudonimi di Cloak & Dagger, cercheranno in tutti i modi di combattere il male a New Orleans e di scoprire sempre più particolari riguardanti il loro passato. Ricordiamo che Marvel’s Cloak & Dagger, creata da Joe Pokaski (Showrunner), vede nel cast Olivia Holt (Tandy Bowen/Dagger), Aubrey Joseph (Tyrone Johnson/Cloak), Emma Lahana (Brigid O’Reilly/Mayhem), Andrea Roth (Melissa Bowen), Miles Mussenden (Otis Johnson), Gloria Reuben (Adina Johnson) e Carl Lundstedt (Liam Walsh).

