Manifest Stagione 3, il nuovo trailer ufficiale

La serie ritornerà ad Aprile anche in Italia.

Manifest tornerà sul piccolo schermo ad Aprile con la terza stagione, in onda negli USA dal 1 Aprile su NBC e in Italia dal 19 Aprile sul canale a pagamento Premium Stories.

Dopo la clip della settimana scorsa, IGN ha pubblicato il nuovo teaser trailer ufficiale in esclusiva, possiamo guardarlo in apertura.

La stagione viene così presentata:

Manifest ritorna per una terza stagione di drama ricco di azione, rivelazioni scioccanti e la risposta al più grande mistero della serie — cosa è successo ai passeggeri del volo 828? Oltre un anno è passato dal miracoloso ritorno a casa del volo 828 e la scoperta di altri che sono misteriosamente ritornati. Mentre la famiglia Stone si sforza di tenere i propri amici al sicuro e di far credere l’incredibile ai propri nemici, nuove sfide metteranno alla prova la loro fiducia nelle chiamate e in ciascuno di loro. Ma restare insieme è più importante che mai, perché qualunque cosa accada è tutto collegato.

Ideata da Jeff Rake per la produzione esecutiva di Robert Zemeckis (Ritorno al Futuro), negli Stati Uniti Manifest ha debuttato il 24 Settembre 2018 sulla rete NBC con una prima stagione di 16 episodi.

La seconda stagione conta 13 episodi, andati in onda sullo stesso network dal 6 Gennaio al 6 Aprile 2020.

La terza stagione è stata confermata ufficialmente il 15 Giugno 2020.

Il cast include Josh Dallas, Melissa Roxburgh, Athena Karkanis, JR Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur e Matt Long; a questi si aggiungerà Holly Taylor nel ruolo di Angelina, passeggero del volo 828 che catturerà l’attenzione di Ben.

In Italia ha debuttato in contemporanea con gli Stati Uniti sul canale a pagamento Premium Stories di Mediaset dal 1 Ottobre 2018 al 25 febbraio 2019.

Su Canale 5 è andata in prima visione tv dal 3 Luglio al 31 luglio 2019.

Anche la seconda è arrivata prima su Premium Stories in contemporanea agli USA dal 16 Gennaio al 9 Aprile 2020 e poi in chiaro su Canale 5 in prima tv lo scorso Luglio.

Le prime due stagioni sono state riproposte da Italia 1 il Sabato pomeriggio dal 10 Ottobre 2020.

Un volo sparisce misteriosamente dai radar per riapparire dopo cinque anni e mezzo. Ma per i passeggeri sono trascorse solo poche ore. Tutti tornano alla loro vita, ma nulla sarà come prima.

