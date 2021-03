Diablo II: Resurrected non avrà il cross-play, secondo uno degli sviluppatori del progetto presso Blizzard.

Diablo II: Resurrected è l’edizione rimasterizzata di Diablo II, il sequel di Diablo di Blizzard su PC uscito nel 2000. Diablo II continua la storia del primo gioco, che si svolge subito dopo la fine dell’atto finale di Diablo.

Diablo II: Resurrected – parlano due developer del gioco

In una recente intervista con IGN, due dei principali sviluppatori di Diablo II: Resurrected hanno parlato di come hanno cercato di bilanciare il design e l’estetica del gioco originale attualizzandolo con un nuova grafica e alcune migliorie come il gioco multipiattaforma, che permette ai giocatori di continuare a giocare su più console con il cross-save, senza perdere i loro progressi.

Sebbene Diablo II: Resurrected sarà disponibile su tutte le piattaforme moderne, i giocatori potranno giocare insieme solo sulla stessa piattaforma. Dunque, il cross-play non sarà disponibile nella rimasterizzazione, poiché vari problemi nel design del gioco ne impediscono l’implementazione. Ecco quanto ha dichiarato Matthew Cederquist, Gamer Producer, a IGN:

“Il cross-play è stata un’idea interessante, ma semplicemente non era la soluzione giusta per il gioco poiché il gioco ha interfacce utente, schemi di controllo e cose del genere diversi. Abbiamo portato il cross-progression perché sembrava giusto e volevamo assicurarci che, indipendentemente dalla console o dalla piattaforma su cui un giocatore desidera giocare, otterrà la migliore esperienza“.

Gli sviluppatori hanno anche discusso del piano del team per mantenere lo stesso feeling del gioco in linea con l’originale Diablo II. Il team ha deciso una regola 70-30 per l’intero gioco: questo significa che solo il 70% dell’arte nel remake sarà nuova. Ecco cosa ha detto a IGN Andre Abrahamian, Game Designer:

“Quando abbiamo iniziato a lavorare sul gioco, volevamo mantenere tutti gli aspetti del gameplay, come scoprire le ricette del Cubo Horadric, i sistemi di itemizzazione profonda o le percentuali di rilascio e tutta la narrazione. Ma quando ci siamo avvicinati a cose come l’arte, volevamo spingerla e modernizzarla il più possibile“.

Non è ancora chiaro quando verranno rilasciati sia Diablo II: Resurrected che Diablo IV, ed entrambi sono stati annunciati solo nell’evento Blizzcon digitale del mese scorso.

