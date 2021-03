Le prossime uscite Goen sono state diffuse dal sito web ufficiale di Pegasus Distribuzioni e comprendono i nuovi volumi di serie come Karakuri Circus, Oggi sono in ferie e Omega Tribe.

In attesa di conoscere la data di uscita nei negozi, vi riportiamo a seguire l’elenco dei titoli previsti.

Goen – le prossime uscite manga

Ki Supplement #15

CELESTIAL CLOTHES Vol. 11 [DI 11]

Dall’autore apprezzatissimo per Ubel Blatt e NECOSSASS: SIX, EXTRA EXISTENCE, MUSASHI DUAL E ZELPY OF THE AION, un nuovo volume per questa bellissima serie fantasy che mischia scintoismo e miti norreni.

La regina Niab, che ha il potere assoluto, dichiara guerra al mondo intero. Nel frattempo, Ojin e le fanciulle della guerra si dirigono verso il palazzo oscuro per liberare Yu dalla regina.

Lo scontro definitivo è ormai imminente! Isbn: 9788892840614

B+sc, 13×18, 186 pp, b/n

Shonen/Action/Fantasy

€ 5,95

Nyu Collection #46

SUICIDE ISLAND Vol. 13 [di 17]

Ryo e i suoi compagni subiscono un nuovo attacco dall’altro gruppo, ma questa volta ci saranno delle vittime.

Dopo tante perdite, il piccolo insediamento è ancora più indebolito… come potranno difendersi dalla follia omicida di Sawada?

Nel frattempo Sei e Liv hanno deciso di isolarsi dall’altra parte dell’isola, ma anche loro si troveranno costretti a fronteggiare un nuovo nemico Isbn: 9788892840324

12,2×17,8 B+sc, 208 pp, b/n

Thriller/Adult/Seinen

€ 6,95

Yokai Collection #26

KARAKURI CIRCUS Vol. 26

Il mistero che circonda l’Aqua Vitae si infittisce.

Intrappolato nei ricordi del nonno, Masaru sta per fare una terrificante scoperta che non riguarda soltanto lo scopo degli automie il loro rapporto con la misteriosa e micidiale malattia Zonapha, ma la sua stessa natura!

Per quale motivo il nonno sembra intenzionato a porre fine alla vita del giovane nipote? Isbn: 9788892840584

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Fantasy/Action

€ 5,95

Yokai Collection #27

KARAKURI CIRCUS Vol. 27

Isbn: 9788892840652

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Fantasy/Action

€ 5,95

Hoshi Collection #21

OGGI SONO IN FERIE Vol. 5

Hanae sta per compiere 33 anni, celebrando così quest’età senza aver mai avuto una storia e un’esperienza sessuale.

Ancora rimpiange di essersi lasciata sfuggire la sua unica occasione in tal senso, presentatasi durante il primo anno di università…

Tormentata dall’imbarazzo di essere ancora vergine alla sua età, non sa che un miracolo sta per verificarsi proprio nel giorno del suo compleanno! Isbn: 9788892840478

Josei/Romance

B+sc, 11×17, 184 pp, b/n

€ 6,50

SF Collection #21

OMEGA TRIBE Vol. 4

Sono presenti fin dai primordi della vita dell’uomo sulla Terra e hanno tatuato sul corpo un fregio che ricorda la lettera greca Omega.

Che vorrà questo misterioso gruppo di eletti? Lo scopriremo in questa miniserie di 14 volumi.

Haru Azuma in fin di vita, dopo essere miracolosamente scampato a morte certa in un attentato, entra in contatto con questa “Tribù” e ciò lo cambierà per sempre.

Un thriller ad alto contenuto di mistero ed adrenalina. Il futuro non è stato mai così incerto per la Terra! Isbn: 9788892840096

12,2 x17,8, B, b/n , 204 pp

Seinen/Action/SF

€ 7,50

Cult Collection #58

KISEIJU 15 – KISEIJU REVERSI Vol. 5

Tatsuki ha giurato di vendicarsi per i suoi amici assassinati di fronte ai suoi occhi.

Il Detective Fukami ha ormai un conto aperto con i mostri che stanno impunemente falciando vittime senza che si riesca a fermarli, e che hanno anche ucciso uno dei suoi colleghi.

Alle loro spalle, le agenzie governative stanno per fare la loro mossa contro gli invasori alieni.

Un’altra gara di sopravvivenza tra l’umanità e i Parassiti sta per esplodere! Isbn: 9788892840744

14×21, B+sc, 288 pp, b/n e col.

Seinen/Fantascienza/Orrore

€ 9,95

Gakuen Collection #43

KISS HIM, NOT ME! Vol. 12

Ciao di nuovo da Kae! Sono tutti venuti fino in Hokkaido per salvarmi da Tah-kun, ma proprio mentre stavamo scappando, Mutsumi è caduto e ha battuto la testa.

Ora è in ospedale e non si sveglia, ma io non voglio andarmene fino a che non riprenderà conoscenza.

È colpa mia se è gli è successo questo e io farò tutto quello che posso per farlo uscire dal coma… anche se sarò costretta a tracciare circoli magici e invocare gli spiriti!

E, quando si risveglierà, gli dirò che ho preso la mia decisione… Isbn: 9788892840683

11×17, B+sc, 160 pp, b/n

Shojo/Young/Commedia

€ 5,95

Nyu Supplement #31

UQ HOLDER! Vol. 13

VECCHI NEMICI, NUOVI COMPAGNI!

Dopo essere stato scaraventato nel passato proprio nei giorni di gioventù di suo nonno, Tota si trova faccia a faccia con il Mago del Principio. Ma le cose non sono mai come sembrano, e Tota non è semplicemente nelle memorie di Nagi, ma in un incubo in cui è Ialda a regnare.

Con l’aiuto di Yukihime e il resto della UQ Holder, Tota deve salvare suo nonno e fermare Ialda una volta per tutte, o sprofondare nell’oscurità con il resto del mondo! Isbn: 9788892840553

11×17, B+sc, 192 pp

Shonen/Action/Fantasy

€ 6,50

Vampire Supplement # 4

L’INCANTO DELLA STREGA VOL. 4

Per diventare una Strega Nera, Karouku stringe un patto con Kaname.

Ma questo significa che Kaname dovrà rompere il suo patto come Cavaliere e tradire la Strega Bianca!

Se la Strega Bianca dovesse risvegliarsi, Kaname soffrirebbe una punizione terribile.

Nel frattempo, qualcuno sta seguendo Karuoko con l’obiettivo di impadronirsi dei suoi poteri. Isbn: 9788867128594

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shojo/Urban Fantasy

€ 6,95

Nyu Collection #47

BIANCANEVE E I 7 PRIGIONIERI Vol. 4 [di 5]

Scontro finale nelle terre desolate!

Takeru e i suoi compagni entrano finalmente a Shinjuku, dove trovano ad attenderli il fratello maggiore di Takero: Shokudo.

Proprio quando la battaglia tra i due sembra volgere a favore di Shokudo, Takeru ricorda improvvisamente come e perché ha perso la memoria… Isbn: 9788892840645

12×17, B+sc, 200 pp, b/n e col.

Shonen/Urban Fantasy/Action

€ 5,95

Hanami Collection #33

MOMOGUMI PLUS SENKI Vol. 9

Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, Momogumi ci racconta le avventure di Yuki Momozono, un giovane che ha ereditato gli incredibili poteri di Momotaro, il personaggio leggendario di cui è la reincarnazione.

Egli deve spezzare la maledizione che gli è stata lanciata da sette demoni durante la sua vita precedente; quella stessa maledizione che lanciò su di lui la sfortuna e che ne causò la morte nel giorno del diciottesimo compleanno.

Tre potenti guardiano mascherati giungono per proteggere Yuki. Azione, amori e disegni particolareggiatissimi per un manga che in molti punti ricorda le migliori opere delle Clamp.

Da non perdere. Isbn: 9788867124947

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Action/Fantasy

€ 4,50

SF Collection #25

ZELPHY OF THE AION Vol. 5

Non solo MUSASHI DUAL (e anche EXTRA EXISTENCE e NECOSSAS:SIX…), nel catalogo GOEN c’è anche questa miniserie fantascientifica di Etorouji Shino.

Lýsja, principe di un regno caduto, ha catturato Zelphy, un insolito androide minacciato di distruzione.

Il giovane e i suoi compagni in continua crescita sono considerati pirati e ricercati in tutta la galassia. Phalas, il capo supremo dei Guardiani dell’Aion, decide di intervenire di persona… Lýsja e Zelphy dovranno affrontare il peggiore dei pericoli!

Arriva a conclusione l’avvincente miniserie di fantascienza che vi appassionerà da un autore amatissimo in Italia. Isbn: 9788892840348

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

Seinen/Sci-Fi/Action

€ 6,95

Kami Collection # 4

SAINT YOUNG MEN Vol. 13

Il vincitore del Premio culturale Osamu Tezuka, campione d’incassi in Giappone, ritorna nelle librerie e fumetterie italiane.

La commedia capolavoro di Hikaru Nakamura, nella quale Gesù e Buddha, stanchi di essere i “leader” delle loro rispettive religioni si concedono una vacanza in Giappone (come dar loro torto), mischiandosi con la gente comune. Isbn: 9788867127948

B+sc, 12×16,9, 128 pp, b/n

Seinen/Commedia

€ 6,95

Goen – le prossime uscite, nuovamente disponibili

Young Collection #58

FOOD WARS 25

Gakuen Collection #29

ALICE ACADEMY 26

Gakuen Collection #33

ALICE ACADEMY 28

