La produzione di Spider-Man: No Way Home è in pieno svolgimento, per cui continuano ad arrivare notizie direttamente dal set del Film che ci regalano delle anteprime a quello che potremmo vedere nel prossimo film sull’eroe interpretato da Tom Holland.

In questo caso, si tratta delle nuove foto dove possiamo ben vedere i dettagli del nuovo costume che Spiderman sfoggerà nel suo terzo film standalone, il secondo dopo i disastrosi eventi di Avengers: Endgame, alla resa dei conti con Thanos che ha portato alla morte di Iron Man, il suo mentore e guida.

Nelle foto pubblicate da quest’account Twitter che segue la produzione, possiamo vedere da vicino e nel dettaglio il costume che andrà ad indossare il Protagonista:

New #SpiderManNoWayHome set photos show off more of the suit pic.twitter.com/h2deMucxDD — MCU Spider-Man 🕸 (@SpiderMan_MCU_) March 7, 2021

Non sappiamo se questo sarà l’unico indossato dal tessiragnatele nel film, ma possiamo notare che questo costume non si discosta tanto da quello indossato alla fine del film Spider-Man: Far From Home.

Spider:Man: No Way Home – trama e cast

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man.

I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Per la trama vera e propria del terzo capitolo di Spider-Man è ancora presto per parlarne, ma appena indiscrezioni o anticipazioni sulla trama del film verranno rilasciate, saranno disponibili e le troverai qui!

Nel film oltre a Tom Holland nel ruolo del protagonista ci saranno anche: Zendaya nei panni di MJ e Jacob Batalon nei panni di Ned Leeds, ma ci sono un sacco di rumor sul casting di questo film che circolano in rete da un po, ancor prima dell’inizio delle riprese.

Si dice infatti che la pellicola Sony/Marvel vedrà il ritorno sugli schermi degli interpreti della trilogia di Sam Raimi, come Kirsten Dunst nei panni di MJ e Alfred Molina nei panni di Doc Ock (Ruolo poi confermato).

Anche Charlie Cox (Daredevil) è atteso sul set, ma le voci più insistenti riguardano sicuramente un film con ben 3 Spider-Man che vedrà Tom Holland unire le forze con Tobey Maguire e Andrew Garfield. Solo il tempo ci dirà se queste voci sono vere oppure no, al momento alcuni di queste indiscrezioni sono state negate anche dallo stesso Holland.

