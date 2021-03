Boruto 189 ha scatenato Kawaki sul campo di battaglia nel suo primo, vero combattimento della serie anime! A rendere questa attesa di vedere finalmente in azione Kawaki anche nell’anime ancora più difficile ci sono state le anticipazioni degli ultimi episodi che hanno lentamente integrato Kawaki nella serie. Ma ora Boruto 189 ci ha dato un assaggio delle sue notevolissime capacità.

Boruto 189 – Kawaki in azione!

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Boruto 189.

Riprendendo immediatamente dal cliffhanger dell’episodio precedente che ha visto un membro di Kara, Garo, attaccare Kawaki, Boruto 189 mostra un durissimo scontro tra i due che grazie al quale non solo scopriamo quanto Kawaki sia agile e fisicamente forte, ma anche ciò che la nuova, misteriosa abilità Karma di Boruto può fare una volta capito cosa è veramente e come funziona.

LADIES AND GENTLEMEN, I GIVE YOU 1:33 MINS OF JUST PURE GREATNESS! BORUTO HAS EXCELLED TO NEW HEIGHTS!! pic.twitter.com/JEwuFup23I — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) March 7, 2021

Boruto 189 è in pratica interamente dedicato a mostrare le abilità di Kawaki in azione. Come anticipato attraverso materiali promozionali prima dell’inizio dell’arco narrativo attuale e della parte finale dell’episodio precedente, Kawaki è in grado di modificare il suo corpo creando oggetti resitenti e lame temprate. Non solo è abbastanza forte da bloccare le armi di Garo, ma sembra anche che possa modificarle per adattarle al suo corpo e utilizzare poi dei pezzi che rotti in modi nuovi e imprevedibili, sfruttandoli come armi.

Il sigillo Karma, che come la scena iniziale della serie sequel di Naruto già ci ha mostrato, si trova sul lato opposto del suo corpo rispetto a quello di Boruto. È interessante notare che Kawaki, attivando questa abilità, costringe anche Boruto ad attivarsi, ed entrambi i ragazzi possiedono le stesse capacità di assorbimento, come ha rivelato Boruto durante il combattimento contro Kashin Koji. I fan aspettavano da un po’ di tempo di vedere questo personaggio entrare a pieno titolo nell’anime, ed è chiaro da questo episodio che non è stato certo un debutto deludente!

