L’Uomo d’Acciaio (Man of Steel) potrebbe ancora godere di un sequel con Henry Cavill nella parte di Superman.

Stando a Mikey Sutton di Geekosity, che nei mesi scorsi ha già riportato delle indiscrezioni sui nuovi progetti legati a Superman, un sequel del film di Zack Snyder dipenderebbe dal successo che otterrà Zack Snyder’s Justice League.

Se il film di Snyder porterà nuovi abbonati a HBO Max e avrà un impatto significativo anche sui social media, il servizio di video on demand potrebbe voler commissionare nuovi progetti ambientati in quell’universo narrativo a partire da Man of Steel 2.

Ricordiamo che il recentemente annunciato nuovo film su Superman curato da J.J. Abrams non sarà interpretato da Henry Cavill e non avrà collegamenti con i film di Snyder.

A proposito de L’Uomo d’Acciaio

Prodotto da Emma Thomas, Christopher Nolan, Charles Roven e Deborah Snyder, L’Uomo d’Acciaio è diretto da Zack Snyder su sceneggiatura di David S. Goyer (Batman Begins) basata su un soggetto di Goyer e Christopher Nolan (Il Cavaliere Oscuro – La Trilogia).

Il film ha inaugurato il DCEU e fa parte di una trilogia proseguita da Batman v Superman: Dawn of Justice e che verrà conclusa da Zack Snyder’s Justice League.

Il film è una produzione Warner Bros., Legendary Pictures e Syncopy Films; in Italia è stato distribuito da Warner Bros. il 20 Giugno 2013.

L’Uomo d’Acciaio e la Snyder Cut

In attesa di ulteriori novità, i fan ritroveranno Henry Cavill nel ruolo de L’Uomo d’Acciaio in Zack Snyder’s Justice League.

Il film uscirà anche in Italia il 18 Marzo 2021 in contemporanea con gli USA in esclusiva digitale.

Sarà disponibile per l’acquisto sulle piattaforme Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV.

Inoltre dal 1 Aprile si potrà noleggiare su Sky Primafila e Infinity.

Determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

