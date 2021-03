Kakegurui tornerà nei cinema del Giappone con un nuovo live action, diretto da Tsutomu Hanabusa e interpretato da Minami Hamabe nel ruolo della protagonista Yumeko.

Il film si intitola Kakegurui: Zettai Zetsumei Russian Roulette (La Roulette Russa dell’ultima possibilità) e debutterà nei cinema del Giappone il 29 Aprile.

Il sequel vedrà l’apparizione di un nuovo antagonista, il giocatore d’azzardo Makuro Shikigami, interpretato da Ryusei Fujii dei Johnny’s West.

In apertura possiamo guardare il trailer, diffuso da GAGA Communications, accompagnato dalla canzone checkmate di milet; di seguito il poster:

A proposito di Kakegurui

Homura Kawamoto e Toru Nomura serializzano Kakegurui dal 22 Marzo 2014 sulle pagine della rivista Gangan Joker di Square Enix e al momento si compone di 14 volumi.

Ha già ispirato due serie anime, due drama e un live action, oltre a vari manga derivati.

In Italia è in corso di pubblicazione per J-POP (13 volumi al momento):

Un thriller psicologico che vi conquisterà! Vogliamo scommettere?

Nel prestigioso Liceo Hyakkaou, frequentato dai rampolli delle élite, i rapporti di forza sono decisi dal sangue freddo, dall’ingegno e dall’abilità nel gioco d’azzardo: chi finisce indebitato si ritrova a essere l’animaletto domestico di chi vince.

In questa scuola si trasferisce Yumeko, che si dimostrerà una vera maniaca del gioco d’azzardo in grado di sconvolgere gli equilibri…

Lo stesso editore pubblica anche lo spin-off Kakegurui Twin (9 volumi finora), di cui è in arrivo la serie drama:

Un anno prima dell’inizio della serie regolare, Mary si era appena trasferita nel prestigioso istituto Hyakkao, con i rampolli delle famiglie più ricche.

La ragazza, di famiglia umile ma molto sveglia, impiega poco a farsi contagiare dalla febbre del gioco e a imporsi come una spietata scommettitrice.

Questa è la storia di una outsider decisa ad arrivare al vertice!

Serie anime e serie dal vivo sono disponibili su Netflix.

