Gege Akutami, autore di Jujutsu Kaisen, ha svelato quali sono i personaggi più popolari della serie!

Jujutsu Kaisen – quali sono i personaggi più amati?

Come ben sappiamo, Jujutsu Kaisen è uno degli anime più amati di questa stagione, tanto da guadagnarsi il primo posto nella nuova edizione degli Anime Awards di Crunchyroll.

I fan si sono fin da subito innamorati della grande varietà di personalità e del design dei personaggi creati da Gege Akutami.

Naturalmente ci sono alcuni personaggi che spiccano di più per ragioni piuttosto ovvie, come Satoru Gojo e Yuji Itadori, ma a quanto pare, non sono i personaggi più popolari tra i fan della serie allo stato attuale di uscita.

All’interno del fanbook dedicato a Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, Gege Akutami ha parlato della sua serie in generale, dell’obiettivo che lo ha spinto a creare il personaggio di Satoru Gojo e, alla domanda su quali fossero i personaggi maschili e femminili più popolari, la risposta è stata una sorpresa!

Ci si sarebbe aspettato che fossero Megumi Fushigoro o Nobara Kugisaki, a essere popolari, eppure i fan hanno scelto Suguru Geto e Kasumi Miwa.

Non è una completa sorpresa vedere che Geto ha accumulato un tale seguito, dato che non solo il cattivo è uno dei preferiti dai colleghi di Akutami come Tite Kubo, creatore di Bleach e Burn The Witch, ma lo stesso Akutami ha precedentemente rivelato che Geto è effettivamente ispirato ad uno dei cattivi più memorabili mai usciti da Weekly Shonen Jump della Shueisha, Shinobu Sensui di Yu Yu Hakusho.

Come Sensui in quella serie, anche Geto è un ex alleato che si è sentito disilluso dall’umanità, e quindi è caduto ulteriormente nelle sue vie oscure. Con una storia del genere, è difficile non amare il cattivo.

Per quanto riguarda Miwa, anche questo non è troppo sorprendente, dato che parla spesso con se stessa e i fan non possono che provare affetto per una persona che non ha fiducia in se stessa e che si definisce “inutile” tutto il tempo.

E voi siete d’accordo con questa scelta? Chi sono i personaggi che amate di più? Fatecelo sapere nei commenti!

