L’episodio 21 dell’anime di Jujutsu Kaisen ha ufficialmente concluso l’arco del Kyoto Goodwill Event, rivelando il vero obiettivo dell’attacco di Hanami.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 21 DELL’ANIME DI JUJUTSU KAISEN!

L’episodio di apre con un flashback, nel quale vediamo Geto parlare con Mahito, Hanami e Jogo che sembra interessato a sapere chi è il più forte tra Tengen e Satoru Gojo.

Ma Geto dice che non devono preoccuparsi di loro e, quando Hanami chiede perché non dovrebbero sigillare Gojo all’interno del velo, Geto spiega che non devono assolutamente attirare la sua attenzione sulla missione principale di Mahito.

Inoltre esorta Hanami a non attirare l’attenzione di Gojo e Hanami a evitare di uccidere Megumi Fushigoro, in quanto ciò potrebbe far scattare Sukuna rovinando così tutti i loro piani. Per quanto riguarda i piani, essi riguardano una certa data a Shibuya dove Geto vuole scatenare il caos.

La data in questione è il 31 ottobre. Fino ad allora devono impedire non solo l’attivazione di Sukuna ma anche “sigillare” Satoru Gojo. Ma cosa significa in concreto tutto questo?

Senza svelare troppo, questa data è effettivamente citata nel manga. Conosciuto come “l’incidente di Shibuya”, è l’arco più lungo della serie fino ad oggi e il manga di Akutami sta ancora esplorando le sue conseguenze con i suoi capitoli più recenti. Quindi, è certo che se ci sarà una seconda stagione dell’anime tratterà proprio di questo arco narrativo.

Ritornando all’episodio 21 Ijichi, dopo aver letto la lista delle vittime, conferma che è stata opera di Mahito, e che è lui ad avere rubato gli oggetti maledetti. Juzo, catturato dagli stregoni, si rifiuta di parlare e dice solo che è stato ingannato da un monaco dai capelli bianchi dall’aspetto androgino. Di lui non sappiamo ancora nulla, ma tutta fa supporre che ne sentiremo parlare molto presto.

Come ben sappiamo ai ragazzi viene chiesto di indagare su una strana serie di omicidi, poiché sembra proprio che ognuno di essi si ricolleghi a questi oggetti maledetti. Sembra proprio che gli ultimi episodio di Jujutsu Kaisen ci faranno sudare freddo!

