Il creatore di Jujutsu Kaisen ha svelato finalmente il misterioso passato di Sukuna! I fan dell’opera hanno imparato ad amare la miscela di horror, commedia e azione della serie, e non c’è miglior esempio di questa caotica unione tra il personaggio principale, Yuji Itadori, e l’antagonista principale della serie, lo spirito maledetto di grado speciale Sukuna. Ci sono stati alcuni accenni al passato di Sukuna come essere mostruoso sparsi per tutta la serie, ma il creatore di Jujutsu Kaisen Gege Akutami ha recentemente risposto ad alcune delle principali domande dei fan sul misterioso essere nel recente fan book pubblicato per la serie.

Jujutsu Kaisen – Gege Akutami risponde alle domande sul passato di Sukuna e il suo rapporto con Yuji

Non solo Akutami ha rivelato di più sul passato di Sukuna prima che diventasse uno spirito maledetto, ma il creatore ha anche parlato del legame di Sukuna con Yuji. Per prima cosa, Akutami ha rivelato i suoi pensieri sul fatto che Sukuna fosse un essere umano in passato, chiarendo che era considerato una “calamità naturale“.

Akutami ha spiegato che Sukuna ha memoria del suo passato da umano. Per quanto riguarda quanto fosse temuto allora, Akutami ha chiarito che Sukuna non era temuto come lo è ora Gojo:

“Questo non vuol dire che non fosse temuto, ma ai vecchi tempi gli utenti maledetti e gli spiriti maledetti erano più feroci di quanto non lo siano oggi“.

Per quanto riguarda il modo in cui Sukuna veniva trattato da coloro che lo circondavano quando era un umano, Akutami spiegò che le persone erano “estremamente” spaventate da lui e che era sempre stato conosciuto come il “Re delle Maledizioni”, sia prima che dopo essere diventato lui stesso un oggetto maledetto. Akutami ha spiegato che Sukuna non aveva una moglie o una famiglia allora, solo Uraume, e che le sue dita hanno una piccola risonanza con il mondo che lo circonda, ma può solo condividere questa visione dal punto di vista con il suo ospite, Yuji.

Questi dettagli aiutano a conoscere meglio Sukuna, e questo è certamente un fatto positivo, considerando che sappiamo ancora molto poco di ciò che fa combattere e quale sia il suo obiettivo generale per personaggi come Megumi Fushigoro. Ma mentre la serie continua (specialmente nell’arco dell’incidente di Shibuya che arriverà nell’anime in futuro), impareremo sicuramente di più su questo spirito maledetto, in attesa dello scontro finale.

