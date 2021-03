Come ben sappiamo, l’anime di Black Clover sta per concludersi con l’episodio 170 che andrà in onda il 30 marzo. Ora, su come l’anime, che ormai da molte puntate sta affrontando l’arco narrativo del Regno di Spade finirà, ci sono state molte speculazioni e domande.

La sinossi dell’ultimo episodio, ci dà un primo assaggio di cosa dobbiamo aspettarci dall’ultimo episodio della serie animata.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 170 DELL’ANIME DI BLACK CLOVER!

L’episodio 170 della serie si intitola Faraway Future, ed è descritto così:

A causa dell’incantesimo che Nacht ha usato, il diavolo che ha dato il potere ad Asta fino ad allora si è finalmente mostrato. Per padroneggiare il potere del diavolo, dopo averlo combattuto e sconfitto, Asta deve convincere il diavolo. Ma improvvisamente Asta fa qualcosa di particolarmente folle.

L’episodio lascia anche sperare per una nuova stagione dell’anime:

Nel frattempo, Yuno, Noella e gli altri, per vendicarsi della Triade Oscura, stanno cercando di ottenere ancora più potere. Per riavere Yami, e tutti quelli che sono stati portati via, per salvare il mondo dalla minaccia dei demoni, una nuova storia inizia ora!

Se questa sinossi si rivelerà vera, è plausibile sperare in una prossima stagione per la serie animata del manga originale di Yuki Tabata. In effetti è più che plausibile dato che la pubblicazione è attualmente in corso. Naturalmente nessuna conferma ufficiale è stata data al riguardo.

A proposito dell’anime di Black Clover

La serie TV anime è prodotta da Studio Pierrot ed è andata in onda da ottobre 2017 fino ad oggi con la terza stagione ormai giunta al termine.

La serie è diretta da Tatsuya Yoshihara, con Kazuyuki Fudeyasu che scrive le sceneggiature, Itsuko Takeda che si occupa dei disegni dei personaggi e Minako Seki che compone la musica.

Originariamente, la serie sarebbe dovuta durare 51 episodi, ma è continuata in una nuova stagione con l’episodio 52 nell’ottobre 2018, proseguendo ulteriormente con un’altra stagione nell’ottobre 2019. La serie è disponibile su Crunchyroll Italia.

Il manga ha cominciato la serializzazione su Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 16 febbraio 2015, mentre in Italia il manga è edito dalla casa editrice Planet Manga.

