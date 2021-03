Le uscite Star Comics del 10 Marzo 2021 vedono il debutto di Domani il pranzo sei tu, la nuova serie manga dell’autore di Detroit Metal City di cui qui potete leggere la nostra recensione, e di Year Zero, proposta americana dell’editore indipendente AWA Studios.

Proseguono, tra le tante novità, Demon Slayer e le nuove edizioni di Sailor Moon e Jojo.

Di seguito tutte le uscite Star Comics del 10 Marzo 2021; QUI le nuove serie in arrivo ad Aprile.

Le uscite Star Comics del 10 Marzo 2021

VALIANT 141

DR. TOMORROW

Alejandro Arbona, Jim Towe

17×26, B, 128 pp, colore, € 8,90

L’adolescente Bart Simms è quello che si definisce una “testa calda”, ma anche un grandissimo atleta. Il giovane sta per trovarsi faccia a faccia con il più grande eroe dell’Universo Valiant… se stesso!

Riusciranno Bart e Doctor Tomorrow a salvare l’Universo da una nuova, inarrestabile e terribile minaccia?

Il supereroe dell’anno raccontato dall’astro nascente Alejandro Arbona (Love Is Love) e del maestoso disegnatore Jim Towe (Spider-Man/Deadpool)!

YEAR ZERO

Benjamin Percy, Ramon Rosanas, Lee Loughridge

17×26, C, 128 pp, colore, € 14,90

Un sicario giapponese, un ragazzo di strada messicano, un militare afghano, uno scienziato che fa ricerca sul Polo, un sopravvissuto americano del Midwest. Sono i cinque sopravvissuti a una terribile epidemia globale, e dovranno attingere alle loro abilità uniche e ai loro istinti più profondi per muoversi in un mondo di morti viventi. Una storia multisfaccettata che offre uno sguardo globale su una atipica Apocalisse zombi. Year Zero pone, pur intrattenendo, importanti questioni morali e teologiche dovute alla pandemia (argomento di tragica attualità), e ne indaga la causa e la possibile cura. L’apprezzato ed esperto sceneggiatore Benjamin “Ben” Percy (Detective Comics, Green Arrow, Wolverine, Marauders) firma, insieme al talentuoso disegnatore spagnolo Ramon Rosanas (Spider-Man, Star Wars, Deadpool, X-Men), una storia horror fitta di azione e di spunti di riflessione.

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION 9

Naoko Takeuchi

14,5×21, B, 274 pp, b/n e col., con copertina olografica, con alette, € 14,90

Dopo aver faticato tanto per riportare la pace, Usagi e le altre si godono finalmente il meritato riposo. Mamo parte per gli Stati Uniti alla volta di Harvard, mentre Chibiusa torna nel Trentesimo Secolo.

Tuttavia, un nuovo nemico è pronto a far capolino, e si tratta dell’avversario più forte che le guerriere Sailor abbiano mai incontrato!



JOJONIUM 10

Hirohiko Araki

15×21, cartonato, 292 pp, b/n e col., € 15,90

Il viaggio sulle tracce di Dio Brando porta Jotaro Kujo e compagni in India. Qui, nella città di Calcutta, il gruppo troverà ad attenderli due subdoli avversari, Hol Horse e J. Geil.

Quest’ultimo sembrerebbe indissolubilmente legato al passato e alle motivazioni di uno dei nostri protagonisti…



BIG 62

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 12

Koyoharu Gotouge

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Per la prima volta dopo centotredici anni, un demone delle Lune Crescenti è venuto a mancare e, in preda all’ira, Muzan impartisce dei nuovi ordini a tutti quelli rimasti!

Nel frattempo, Haganezuka dà in escandescenze perché la katana di Tanjiro si è scheggiata durante la battaglia contro Gyutaro. Il ragazzo farà visita personalmente al villaggio dei forgiatori di spade dove risiede per chiedergliene una nuova…



FAN 258

KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS 9

Tadatoshi Fujimaki, Sawako Hirabayashi, Ichiro Takahashi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Poco prima della Winter Cup, il club di basket della scuola superiore Yosen è costretto a partecipare ad alcune attività di volontariato. Come servizio agli abitanti del quartiere, i ragazzi hanno il compito di creare delle sculture di neve in un parco, ma mentre sono lì un bambino scompare improvvisamente e tutti i membri del club si mettono a cercarlo…



POINT BREAK 251

DOMANI IL PRANZO SEI TU 1

Kiminori Wakasugi

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 6,50

In una scuola superiore giapponese è comparso improvvisamente un terribile mostro antropofago.

Alcuni giovani sopravvissuti si sono barricati all’interno dell’edificio scolastico assediati dalla famelica creatura, che da par suo sembra non avere la minima intenzione di allontanarsi.

Per continuare a sopravvivere nella speranza che prima o poi giungano i soccorsi, i ragazzi decidono di placare il mostro offrendogli in pasto ogni giorno una vittima scelta tra di loro. Quando a rimanere sono solo in sette, il momento fatidico giunge anche per il remissivo e sottomesso Sota…



ZERO 249

SAVAGE SEASON 3

Mari Okada, Nao Emoto

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Izumi confessa a Kazusa di non aver mai avuto nemmeno la minima fantasia su di lei.

Per lo shock, la ragazza pensa incessantemente al legame tra sesso e amore…

Mentre continua a struggersi, si imbatte proprio in Izumi e Niina, l’artefice del caos scaturito a scuola a causa della parola “sesso”, uno accanto all’altra…



KAPPA EXTRA 261

REAL ACCOUNT 23

Okushou, Shizumu Watanabe

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

A quanto pare Yuuma Mukai non era altro che la “brutta copia” di Ataru Kashiwagi e, come se non bastasse, il raggiungimento del terzo stadio non è reversibile!

È proprio questa la ragione per cui Ataru è determinato a uccidere Yuuma, e tuttavia nessuno dei due ha intenzione di deporre le armi.

Quale sarà l’esito del game finale “Fake news soccer”?!



WONDER 102

TALES OF WEDDING RINGS 8

Maybe

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Rinchiuso nella Grande Biblioteca degli elfi, Sato finisce per abituarsi alla situazione, godendosi appieno la vita da sposino novello con le sue cinque mogliettine.

Quando però alcuni demoni dell’Abisso compaiono in quel luogo che credevano sicuro, tutto cambia. In seguito, il “Corso Formativo per Sposine” si sposta nell’Impero, dove nuove prove attendono Sato e le principesse!



EXPRESS 249

REQUIEM OF THE ROSE KING 13

Aya Kanno

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Edward V e suo fratello vengono rinchiusi nella Torre di Londra in seguito al fallito tentativo di uccidere Richard.

Quest’ultimo, tolti di mezzo i suoi principali avversari, è ormai a un passo dal suo obiettivo, ma deve affrontare un nuovo imprevisto.

Stavolta, a mettersi contro di lui è il popolo stesso! Riuscirà a sconfiggere questa minaccia e a impadronirsi del trono…?

WASABI 9

SEIRI-CHAN – SECONDO GIORNO

Ken Koyama

15×21, B, 248 pp, b/n e col., con alette, € 12,00

Un tenero racconto, a tratti dolceamaro, incentrato sulle difficoltà che uomini e donne devono affrontare a causa dell’inopportuna visitatrice di cui è spesso difficile parlare. Il suo aspetto è un po’ così, ma il suo arrivo è quanto di più naturale: come per tante altre cose, la chiave per la felicità sta nella conoscenza e nella comprensione!

Una nuova uscita nell’esclusiva collana di Star Comics, Wasabi!

