I Marvel Studios hanno ancora una volta programmato i loro progetti con anni di anticipo.

Anche con la pandemia di mezzo che ha ritardato tutto di un anno, abbiamo ancora molto da aspettarci. Durante l’Investors Day della Disney, abbiamo dato un’occhiata al futuro di questo Franchise. Hanno annunciato vari film e serie tv targati Disney+.

Insieme ad essi, abbiamo anche alcune date di uscita, come Black Panther II e Captain Marvel 2 che prevedono un’uscita per il 2022.

Marvel Studios – nuove date per Ant-Man 3, Fantastici 4 e Guardiani della Galassia Vol. 3?

Bene, secondo quanto riportato da Murphy’s Multiverse (Sito sempre attivo per quanto riguarda questo tipo di rumor sulle produzioni), il sito Cines Argentinos (che a quanto pare non è nuovo a leak di questo tipo) ha infatti indicato l’uscita del titolo dei Marvel Studios e per l’appunto Ant-Man and the Wasp: Quantumania per il 16 febbraio 2023.

Uno slot che si incastra perfettamente con l’inizio delle riprese previste entro la fine dell’anno, come confermato ultimamente anche dall’interprete di Hank Pym, Michael Douglas.