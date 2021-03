Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney dell’11 marzo, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel dell’11 marzo

X OF SWORDS: DISTRUZIONE

Autori: Jonathan Hickman, Tini Howard, Pepe Larraz

11 marzo • 17×26 S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: X of Swords: Destruction (2020) #1

• X of Swords, il gran finale!

• Il torneo per il destino di Krakoa si è concluso… e l’esito è stato tutt’altro che scontato!

• Jonathan Hickman proietta i mutanti verso il futuro grazie alle spettacolari tavole di Pepe Larraz (House of X)!

• Un finale che cambierà il mondo… a partire da Altromondo!

Ghost-Spider 2 Party People

Autori: Rosi Kampe, Ig Guara, Seanan McGuire

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Ghost-Spider (2019) #6/10

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828700104

13,00 €

• La conclusione della saga dell’Uomo Lupo!

• Giunta nell’Universo Marvel per frequentare l’università, la Gwen Stacy di Terra-65 si imbatte in uno dei super criminali più inquietanti!

• Sullo sfondo, le vicende dei Champions conseguenti a Outlawed – Fuorilegge!

• Testi dell’autrice del romanzo Middlegame e disegni dell’artista di Conan: Serpent War!

Spider-Woman 1 Cattivo Sangue

Autori: Mattia de Iulis, Pere Pérez, Karla Pacheco, Paolo Siquiera

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: Spider-Woman (2020) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN:9788828700029

17,00 €

• Il grande ritorno di Spider-Woman!

• Ultimamente, Jessica Drew non si sente molto bene… e non è solo colpa della stanchezza o dello stress.

• Per rimettersi in piedi, accetta un lavoro all’apparenza semplice, ma che darà il via a una catena di eventi e di rivelazioni sconvolgenti.

• E non è esagerato dire che la vita della Donna Ragno potrebbe cambiare per sempre!

The Twelve: Risvegli

Autori: J.Michael Straczynski, Chris Weston

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 336

Formato: 18.3X27.7

Contiene: The Twelve (2008) #1/12, The Twelve: Spearhead (2010) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828700036

34,00 €

• Il ritorno di una generazione di grandi eroi della Golden Age!

• Per sessant’anni, il mondo intero sembrava essersi dimenticato di dodici combattenti in costume…

• …ma ora sono tornati, riuniti per investigare su un giallo che coinvolge i loro stessi segreti!

• Una straordinaria serie completa scritta da J.M Straczynski (Babylon 5) e disegnata dal maestro britannico Chris Weston (Authority).

SPIDER-MAN NOIR: CREPUSCOLO A BABILONIA

Autori: Margaret Stohl, Juan Ferreyra

Marzo • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Spider-Man Noir (2020) #1/5

• Una storia inedita con protagonista il tormentato e cupo Ragno degli anni 30!

• Dopo essere tornato in vita in Spider-Verse, il Peter Parker di Terra-90214 deve ora affrontare la minaccia di Electro!

• Uno scontro con i nazisti ambientato in giro per il mondo, Italia compresa!

• Testi dell’autrice di La vita di Capitan Marvel e disegni dell’artista di Punisher Kill Krew

SPIDER-MAN: TORNANDO A CASA

Autori: J. Michael Straczynski, John Romita Jr.

Marzo • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1999) #30/35

• Chi è Ezekiel? E perché sembra conoscere i poteri di Spider-Man meglio dello stesso Peter Parker?

• Basta una domanda e la vita dell’Arrampicamuri cambierà per sempre.

• Sempre che il nostro eroe riesca ad avere la meglio contro un avversario tanto inquietante quanto all’apparenza inarrestabile: Morlun!

• Una delle saghe più importanti della storia del Tessiragnatele, realizzata da due dei più grandi ragnoautori di sempre: J. Michael Straczynski, qui al suo esordio sul personaggio, e John Romita Jr. Quello che si dice un classico!

FANTASTICI QUATTRO: RISOLVERE OGNI COSA

Autori: Jonathan Hickman, Dale Eaglesham, Neil Edwards

Marzo • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Fantastic Four (1961) #570/574

• Tutto sembra tranquillo per i Fantastici Quattro: Ben e Johnny si preparano per una meritata vacanza, Val e Franklin vogliono far loro compagnia…

• …mentre Sue deve vedersela con un Reed come sempre immerso nei propri esperimenti.

• Tuttavia, nel tentativo di “risolvere ogni cosa”, Mr. Fantastic farà una scoperta che cambierà per sempre la sua vita e quella della Prima Famiglia Marvel.

• Jonathan Hickman prende le redini di Fantastic Four e ci ricorda perché quello del Quartetto è “il fumetto più straordinario del mondo”!

FALCON & WINTER SOLDIER: TAGLIA UNA TESTA

Autori: Derek Landy, Federico Vicentini

Marzo • 17×26, C.,

112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Falcon & Winter Soldier (2020) #1/5

• Il fumetto dedicato ai protagonisti della prossima, grande serie Disney+!

• Sam Wilson e Bucky Barnes: due amici di Steve Rogers, due ex Capitan America, due veri eroi!

• L’Hydra è tornata con un nuovo, misterioso leader e ha in programma sanguinosi attentati.

• Solo Falcon e Winter Soldier possono fermarla… ma devono farlo

in fretta!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 27

Autori: Chris Claremont, Paul Smith, Bob McLeod

11 marzo • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #172/174, X-Men Gold (2014) #1

• Gli X-Men si riuniscono in Giappone per… il matrimonio di Wolverine!

• Un imperdibile arco narrativo di Chris Claremont e Paul Smith!

• Il mistero di Madelyne Pryor si infittisce: chi è la sosia di Jean Grey?

• Inoltre: la reunion di Claremont & Smith per celebrare i cinquant’anni degli Uomini X!

L’IMMORTALE HULK 34

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

Marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #38/39

• Qualcuno sta attraversando la Porta Verde e vuole fare del male a Bruce Banner! E quando questo avviene, l’Hulk Diavolo la prende sul personale!

• Per lui la minaccia è lo Sfregio Verde…

• …mentre per lo Sfregio Verde è l’Hulk Diavolo!

• Ma solo uno di loro può essere l’Immortale Hulk!

VENOM 32

Autori: Donny Cates, Luke Ross, Guiu Villanova

11 marzo • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Venom (2018) #30, Web of Venom: Empyre’s End (2020) #1

• Si conclude Venom Beyond con un finale mozzafiato che porta all’evento King in Black!

• Scopriamo cos’è successo alla conclusione della saga cosmica Empyre!

• Un racconto completo con protagonisti gli skrull e più simbionti di quanti ne possiate immaginare!

• Intanto, continua la marcia di Knull verso il pianeta Terra!

MILES MORALES: SPIDER-MAN 13

Autori: Saladin Ahmed, Marcelo Ferreira

Marzo • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #20/21

• In questo numero… qualcuno morirà!

• Uno dei momenti più drammatici della vita di Miles Morales!

• Il gran finale della battaglia con Ultimatum!

• Disegni dell’artista brasiliano di Morbius: Il Vampiro Vivente!

FANTASTICI QUATTRO 28

Autori: Dan Slott, R.B. Silva

11 marzo • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #26

• Il Portale Eterno è stato aperto, consentendo l’arrivo di alcuni alieni nel nostro pianeta, tra i quali c’è… Funerea!

• I Fantastici Quattro devono assolutamente chiuderlo…

• …ma verranno ostacolati da qualcuno di insospettabile: Reed Richards!

• Inoltre: la rivelazione su Franklin che ha sconvolto i lettori d’oltreoceano!

AMAZING SPIDER-MAN 57

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley, Matthew Rosenberg,

Federico Vicentini, AA. VV.

11 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #54, Amazing Spider-Man #54.LR

• Lo scontro tra Spider-Man e Kindred raggiunge il suo culmine!

• Mai Peter Parker si è trovato così indifeso di fronte a un avversario!

• Si conclude La caduta dell’Ordine, e un osceno patto tra demoni viene sancito!

• Inoltre: il destino del Mangiapeccati!

THOR 10

Autori: Donny Cates, Nic Klein

11 marzo • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #10

• Donald Blake è tornato per farla pagare a Thor!

• La sua vita è stata tutta una menzogna…

• …e ora il “buon” dottore è pronto a raddrizzare i torti. Con il bisturi!

• Donny Cates firma una storia oscura e horror come non se ne sono mai viste sulla serie del Tonante!

CAPITAN AMERICA 28

Autori: Ta-Nehisi Coates, Daniel Acuña

11 marzo • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain America (2018) #24

• Il Teschio Rosso è qui!

• Dopo gli ultimi sconvolgimenti, Sharon Carter è alla ricerca del suo nuovo posto nel mondo.

• A Madripoor, Aleksander e Alexa Lukin fanno i conti con un male incombente.

• Un nuovo capitolo di Tutti muoiono giovani disegnato dal grande Daniel Acuña!

IRON MAN 4

Autori: Christopher Cantwell, Cafu

11 marzo • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #4

• Rhodey è stato rapito!

• I piani di conquista di Korvac prendono forma con l’appoggio del Controllore e dell’Unicorno.

• Hellcat e Iron Man hanno avuto la peggio dopo il primo scontro, ma non si danno per vinti.

• Ma cosa è accaduto a Patsy? Quali conseguenze hanno avuto su di lei le scariche elettrice di Korvac?

AVENGERS 29

Autori: Jason Aaron, Dale Keown, Javier Garrón

11 marzo • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Avengers (2018) #39/40

• Il ritorno della Forza Fenice!

• La famigerata entità cosmica è tornata sulla Terra per trovare un nuovo ospite.

• Per decidere chi sarà, i più potenti eroi e criminali dell’Universo Marvel si sfideranno!

• Inoltre, la storia della prima Fenice e degli Avengers di un milione di anni fa!

X-FACTOR 4

Autori: Leah Williams, David Baldeón

Marzo • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Factor (2020) #5

• Sofia Mantega era una mutante, ma perse i poteri nel fatidico M-Day. Ora è di nuovo fra noi, finalmente completa.

• Ma chi sta fornendo indizi importanti alla nuova X-Factor?

• Nel frattempo, Mille Occhi apre il cimitero di Krakoa agli ospiti con un bel party…

• …condito da omicidio finale!

X-MEN 14

Autori: Jonathan Hickman, Tini Howard, Mahmud Asrar, Stefano Caselli

11 marzo • 17×26, S.,

56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Excalibur (2019) #15, X-Men (2019) #15

• X of Swords, capitolo 12!

• Ultimi duelli per la saga mutante dell’anno, con Gorgon, Cable e Apocalisse pronti a battersi all’ultimo sangue contro i campioni di Arakko!

• I segreti di Annihilation e i piani di Saturnyne prendono forma!

• Tutto si risolverà con l’ultimo scontro!

Cofanetto X-Men: The Classic Collection

Autori: Brent Anderson, Chris Claremont, AA.VV.

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 18.3X27.7

Contiene:Dio ama l’uomo uccide – Edizione estesa e Giant-Size X-Men 1 – Tributo a Wein & Cockrum

Rilegatura:Cartonato

Interni:Colori

ISBN: 9788891284099

36,00 €

Cofanetto X-Men: The Classic Collection. Contiene Dio ama l’uomo uccide – Edizione estesa e Giant-Size X-Men 1 – Tributo a Wein & Cockrum Torna Dio ama, l’uomo uccide, la fondamentale graphic novel di Chris Claremont e Brent Anderson, in una versione estesa con nuove pagine realizzate dai leggendari autori originali! Celebriamo il 45° anniversario di Giant-Size X-Men 1! 37 tra i più amati autori di oggi ricreano quella storia fondamentale, ognuno reinventando una pagina del capolavoro che lanciò gli X-Men in una nuova era!

Deadpool Assassino Marvel Collection

Autori: Cullen Bunn, Mark Bagley

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene:Deadpool: Assassin #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

17,00 €

• Il primo comandamento di Deadpool? Non avrai altro assassino all’infuori di me!

• Sarà giustizia violenta per ogni altro killer che non rispetterà il suo codice morale.

• Testi di Cullen Bunn, lo sceneggiatore che ha firmato la storia di Wade più venduta di sempre, Deadpool uccide l’Universo Marvel.

• Disegni di un artista d’eccezione: Mark Bagley (Ultimate Spider-Man)!

Avengers 4 Crisi Nei Dieci Regni

Autori: Jason Masters, Jason Aaron, Ed McGuinness

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Avengers (2018) #18/21, Free Comic Book Day 2019: Avengers #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

16,00 €

• La Guerra dei Regni è arrivata a Washington, e gli eroi della capitale sono pronti all’azione!

• A cosa servono gli Avengers quando c’è… lo Squadrone Supremo d’America?

• Nel frattempo, Malekith assalta il Monte Avengers, con Capitan Marvel che guida la resistenza.

• Uno scontro epocale per gli Eroi più potenti dei Dieci Regni!

Venom 3 Carnage Scatenato

Marvel Collection

Autori: Frank Tieri, Ryan Stegman, Juanan Ramirez, Donny Cates, AA.VV.

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: Web of Venom: Ve’nam (2018) #1, Web of Venom: Carnage Born (2018) #1, Web of Venom: Unleashed (2019) #1, Web of Venom: Cult of Carnage (2019) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

17,00 €

• Lo sconvolgente ritorno di Carnage e un viaggio nel mondo di Venom e dei simbionti.

• Durante la guerra del Vietnam, i Klyntar vennero usati come armi segrete…

• Con la partecipazione di una minaccia dallo spazio e una setta assassina sulla Terra!

• Inoltre, una storia dal punto di vista del simbionte di Eddie Brock!

X-Men di Seagle & Kelly 5 Caccia a Xavier

Autori: Adam Kubert, Joe Kelly, Chris Bachalo, Steve T. Seagle

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 17X26

Contiene:X-Men #82/85, Uncanny X-Men #362/365

Rilegatura:Cartonato

Interni:Colori

15,00 €

• Il Professor Xavier è finalmente tornato…

• …ma perché guida la Confraternita dei Mutanti Malvagi?

• Una saga completa che ha rivoluzionato il mondo degli X-Men!

• Il gran finale del ciclo scritto da Steven T. Seagle e Joe Kelly, con un toccante epilogo disegnato da Alan Davis e… il ritorno di Magneto!

Marvel Masterworks: Spider-Woman 1

Autori: Ron Wilson, Archie Goodwin, Carmine Infantino, Marv Wolfman, AA.VV.

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 272

Formato: 17X26

Contiene: Marvel Spotlight (1971) #32, Marvel Two-in-One (1974) #29/33, Spider-Woman (1978) #1/8

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

25,00 €

• Un classico degli anni 70 Marvel torna finalmente disponibile: le origini e le prime mitiche avventure di Spider-Woman!

• Chi è Jessica Drew? E com’è diventata un’eroina?

• Cresciuta tra le braccia dell’Hydra, Jessica ne è diventata uno degli agenti di punta, fino a quando gli incontri con Nick Fury e con la Cosa hanno cambiato per sempre la sua vita.

• Un volume imperdibile, con storie mai più riproposte in Italia dai tempi dell’Editoriale Corno!

MORBIUS IL VAMPIRO VIVENTE: LA NOTTE DEL VAMPIRO

Autori: Steve Gerber, Doug Moench, Philip Craig Russell, Paul Gulacy,

AA.VV.

Marzo • 17×26, C.,

464 pp., col. • Euro 39,00

Contiene: Adventure Into Fear (1970) #20/31, Vampire Tales (1973) #2/5,

Vampire Tales (1973) #7/8, Vampire Tales (1973) #10/11, Giant-Size

Werewolf (1974) #4, Marvel Premiere (1972) #28, Marvel Preview (1975) #8

• Per guarire da una rara malattia che distrugge le sue cellule ematiche,

Michael Morbius si sottopone a un delicato esperimento dagli esiti drammatici!

• Lo scienziato si trasforma in uno spaventoso vampiro assetato di sangue!

• Per la prima volta in volume, le due spettacolari serie degli anni 70 dedicate al vampiro vivente della Marvel!

• Un viaggio agghiacciante nel mondo dell’orrore e del sovrannaturale!

Marvel Action Spider-Man 4

Autori: Delilah S. Dawson

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 72

Formato: 20.5X28.5

Contiene: Marvel Action: Spider-Man #10/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

9,90 €

• Sulla scena irrompe un nuovo Spider-Man, ma è grosso, cattivo e fa un sacco di danni… sarà un alleato confuso o un terribile cattivo? • Continuano le avventure Young Adult di Peter Parker, fra scuola, internato al Daily Bugle e vita da super eroe! • Con la partecipazione straordinaria di Miles Morales e Gwen Stacy! • Il perfetto punto di partenza per iniziare a leggere le avventure dell’Uomo Ragno!

Marvel Action Avengers 3 I Divoratori

Autori: Matthew K. Manning, Jon Sommariva

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 72

Formato: 20.5X28.5

Contiene: Marvel Action: Avengers #7/9

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

9,90 €

• Le storie degli Eroi più potenti della Terra adatte ai lettori delle scuole elementari! • Una nuova avventura per gli Avengers: eroi e criminali si preparano per una minaccia cosmica… ma quale sinistro piano sta architettando M.O.D.O.K.? • Inoltre, un ritorno dal passato di Pantera Nera… ma sarà un amico o un nemico? • Il perfetto punto di partenza per iniziare a leggere le avventure dei Vendicatori!

Io Sono Morbius

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 320

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #100/102, #622, #679.1, #699.1, Vampire Tales (1973) #1/2, Marvel Two-in-One (1974) #15, Spectacular Spider-Man (1976) #38, SpiderMan (1990) #79/80, Strange Tales: Dark Corners (1998) #1, Legion of Monsters: Morbius the Living Va

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

25,00 €

• Una carrellata sulla (non)vita di Morbius, il più famoso vampiro dell’Universo Marvel, in 16 incredibili storie a fumetti.

• Dalla sua leggendaria origine fino alle storie più moderne!

• Un volume per scoprire non solo come il dottor Michael Morbius si sia trasformato in una creatura della notte, ma anche per seguire i più importanti momenti della sua tormentata esistenza.

• Inoltre, un ricco apparato redazionale con tantissimi articoli di approfondimento sul Vampiro Vivente!

Le uscite Panini Comics dell’11 marzo

STAR WARS 1

Autori: Charles Soule, Jesús Saiz, Greg Pak, Raffaele Ienco

11 marzo • 17×26, S.,

64 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #1, Darth Vader (2020) #1

Il primo imperdibile numero della nuova serie di Star Wars! La Ribellione ha subito una disastrosa sconfitta a Hoth: Han Solo è in mano a Boba Fett, e Luke Skywalker ha appena scoperto che Darth Vader è suo padre. Nuovi nemici si profilano all’orizzonte per la Principessa Leia e compagni. Per Vader, invece, la missione è trovare e sterminare

chiunque gli abbia nascosto suo figlio! Un numero dalla lunghezza extra a un prezzo speciale!

STAR WARS: NOVE ASSASSINI PER DART FENER

Autori: Tim Siedell, Stephen Thompson

Marzo • 17×26, B.,

128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Darth Vader and the Ninth Assassin #1/5

Otto assassini sono stati ingaggiati per uccidere Dart Fener. E otto assassini sono morti nell’impresa. Ma ora l’uomo che li ha assoldati ne cerca un nono. Un uomo pericoloso, sfuggente, e il solo nominarlo conduce alla morte… Una mortale partita a scacchi con l’Oscuro Signore dei Sith!

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 47

Autori: Kevin Eastman, Tom Waltz, Damian Couceiro, Paul Allor, AA.VV.

Marzo • 17×26, B., 96 pp., col. • Euro 10,90

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #76/78, Teenage Mutant Ninja Turtles Universe (2016) #18, #21

I Triceraton sono arrivati sulla Terra, il pianeta dal quale millenni fa erano stati rapiti i loro antenati dinosauri, e la situazione è ora sul punto di precipitare. Mentre lo spettro di un’invasione porterà alla nascita di nuove e sconvolgenti alleanze, le Tartarughe Ninja si ritroveranno ancora una volta tra due fuochi!

Cyberpunk 2077: Trauma Team

Autori: Cullen Bunn, Miguel Valderrama

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 17X26

Contiene: Cyberpunk 2077: Trauma Team #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

16,00 €

Cyberpunk 2077, il videogioco più atteso degli ultimi dieci anni, sviluppato dai creatori di The Witcher, diventa un imperdibile fumetto! Continua a esplorare Night City in compagnia di una squadra medica d’assalto alle prese con missioni di recupero che si trasformano in sparatorie dall’esito imprevedibile… se non per i litri di sangue che si lasciano dietro!

Le uscite Panini Comics dall’11 al 17 marzo

ZIO PAPERONE E L’ULTIMA AVVENTURA

Autori: F. Artibani, A. Perina

11 MARZO 2021

20,5×28, C., 144 pp., col.

Euro 12,90

Scritta da Francesco Artibani e disegnata da Alessandro Perina, un’unica, grande

storia che vede lo Zione alle prese con tutti i suoi più acerrimi nemici: Amelia, i

Bassotti, Rockerduck e Cuordipietra Famedoro. Un’ennesima prova per il Papero più

ricco del mondo, che dovrà dimostrare una volta di più quella forza di carattere che lo

ha reso uno dei protagonisti più famosi e amati dell’universo Disney (e non solo), ma

anche un’avventura corale in cui ogni personaggio del mondo dei Paperi dovrà dare il

meglio di sé. Completa il volume un apparato redazionale su segreti e retroscena

della storia, con contenuti inediti a sorpresa!

PK TUBE

Autori: Alessandro Sisti, Alberto Lavoradori, Max Monteduro

11 MARZO 2021

20,5×31,5, C., 68 pp., col.

Euro 12,90

Per celebrare il 25 esimo anniversario di PK, ritorna in un unico volume la serie PK

TUBE creata nel 2016 per omaggiare i 20 anni del nostro eroe mascherato. Lo storico

trio pikappico composto da Sisti, Lavoradori e Monteduro, ci regala in 6 episodi

una mini serie in cui Uno e Everett Ducklair ci portano a rivivere le imprese di PK , tra

missioni, alieni e pattuglie evroniane.

IL DEPOSITO DI ZIO PAPERONE

Autori: AA.VV.

12 MARZO 2021

18,3×24,5, C., pp.304, col.

Euro 25,00

Un volume dedicato a Paperone e al suo “regno”, il Deposito, un edificio ormai

iconico entrato nell’immaginario collettivo al punto da diventare coprotagonista di

numerose avventure al fianco dello Zione. Giacomo Delbene e Mila Nikolic´, architetti

e appassionati Disney, ci raccontano segreti e curiosità del leggendario money bin

sulla Collina Ammazzamotori, con una ricca selezione di storie di grandi autori: Barks,

Rota, Cimino, Scarpa, Cavazzano e molti altri. Solo per i preorder in omaggio un accurato

poster che ripercorre la storia dell’evoluzione stilistica e architettonica del Deposito.

GRANDI CLASSICI N.63

Autori: AA. VV.

MARZO 2021 • 14,5×19,5, B.,

240 pp., col. • Euro 4,90

La filatelia è uno degli argomenti principali dell’albo primaverile Grandi

Classici Disney n. 63. Paperino si lancia in una caccia frenetica al francobollo più raro che esista e una ricerca analoga compiono, in un’avventura diversa, anche Topolino e Pippo. Il collezionista Fila Telico subisce ogni sorta di angherie, per colpa di Super Pippo e dello stesso Paperino, pulitore esperto, incaricato di tirare a lucido gli ingranaggi dell’orologio della torre. Fra le storie in sommario Paperino contro l’uomo d’oro (1952), Paperino e la triscaidecafobia (1969), Topolino e il francobollo rivelatore (1973), Zio Paperone e il dono prestigioso (1973). Fra gli autori, oltre a Guido Martina, Giorgio Pezzin, Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano, Enrico Faccini, Carl Barks e Paul Murry, risalta il giovane Ivo Milazzo (creatore del western bonelliano Ken Parker), in una delle sue rare storie Disney, disegnata a quattro mani con Giorgio Rebuffi.

DEFINITIVE COLLECTION N. 35 DOUBLE DUCK

Autori: AA.VV.

15 MARZO 2021 • 17×23,9, B.,

240 pp., col. • Euro 8,90

Nuove missioni ad alto tasso adrenalinico per DoubleDuck! Nella Macchina delle

nuvole lo vedremo all’inseguimento di un misterioso cannone elettromagnetico,

mentre in Codice Olimpo sarà coinvolto in un intrigo in cui non sarà facile distinguere

i buoni dai cattivi… Due lunghe storie mozzafiato nate dalla penna di Fausto

Vitaliano e Francesco Artibani, disegnate da alcuni dei migliori autori Disney fra cui

Giorgio Cavazzano, Andrea Freccero e Paolo Mottura.

ZIO PAPERONE N. 33

Autori:AA.VV.

15 MARZO 2021 • 14×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,50

ZIO PAPERONE N. 33 VARIANT

Autori:AA.VV.

MARZO 2021 • 14×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 5,90

Per entrare a far parte del popolare Circolo Virtuoso, Zio Paperone dovrà sostenere degli

strani esami per dimostrare di essere giusto, saggio e per bene. E questo basta per sapere

che quella di Zio Paperone e il circolo virtuoso sarà una grande avventura. In più nell’inedita Zio Paperone e il catasto catastrofico i Bassotti approfitteranno di un “nuovo incarico” e di un colpo di fortuna inaspettato.

TOPOLINO 3408

17 MARZO

13,9×18,6, B., 160 pp., col.

col. · Euro 3,00

SUPERTOPOLINO 3408

17 MARZO

TOPOLINO 3408 con gadget • 14×18,5, B., 160pp., col.

Euro 8,90

