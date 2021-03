Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia dell’11 marzo 2021, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia dell’11 marzo 2021

STRANGE ADVENTURES VOL. 1: I BUONI E I CATTIVI

Autori: Tom King, Mitch Gerads, Evan Shaner

Marzo • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Strange Adventures (2020) #1/6

• Dopo aver fatto vincere al pianeta Rann un conflitto spaziale, l’eroe di guerra Adam Strange si ritira sulla Terra insieme alla moglie Alanna…

• …ma le conseguenze delle decisioni prese in battaglia stanno per tornare a minacciare lui e tutto l’Universo DC!

• La prima parte di un’epica storia di guerra e redenzione che si presenta come la sorpresa del 2020!

• La nuova grande storia di Tom King e Mitch Gerads, vincitori di cinque premi Eisner con Mister Miracle!

BATMAN 19

Autori: Peter J. Tomasi, Brad Walker

11 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Detective Comics (1937) #1023/1024

• È cominciata la Joker War!

• Il Principe Pagliaccio del Crimine inizia a svelare i propri piani per distruggere la vita di Batman!

• Il Cavaliere Oscuro ha bisogno dell’aiuto dei suoi alleati, e Harvey Dent non si tira indietro…

• …ma Joker ha dei piani per l’ex procuratore distrettuale!

Joker: Speciale Ottantesimo Anniversario

Disponibile dal: 08/03/21

Autori: Tony Daniel, Paul Dini, Jock, Brian Azzarello, AA.VV.

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 18.3X27.7

Contiene:Joker 80th Anniversary (2020) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

18,00 €

• La celebrazione degli ottant’anni di caos del Principe Pagliaccio del Crimine!

• Un albo di grande formato dedicato al compleanno editoriale del più grande cattivo dei fumetti, con storie completamente inedite!

• Una variegata gamma di atmosfere e personaggi che definiscono l’impatto di Joker su Gotham e i suoi abitanti!

• Un mix di talenti ideale per chi si volesse avvicinare al mondo di Batman e della sua nemesi!

New Teen Titans Di Wolfman e Perèz 2 Scontro Tra Titani

Disponibile dal: 08/03/21

Autori: George Pérez, Marv Wolfman

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 232

Formato: 17X26

Contiene: New Teen Titans (1980) #9/16

Rilegatura:Cartonato

Interni: Colori

27,00 €

• Deathstroke il Terminator è ancora una volta sulle tracce dei nostri eroi!

• L’epico scontro tra i New Teen Titans e i Titani del Mito, risorti dagli abissi del Tartaro!

• Una tragedia colpirà Starfire, costringendola a confrontarsi con la sua rabbia ribollente!

• Inoltre, la Doom Patrol e molti altri ospiti nel secondo capitolo del capolavoro di Marv Wolfman e George Pérez!

Batman: Metal

Autori: Aaron Lopresti, Scott Snyder, Marc Andreyko, Greg Capullo, AA.VV.

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 896

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Death of Hawkman (2016) #1/6, Dark Days: The Forge (2017) #1, Dark Days: The Casting (2017) #1, Dark Nights: Metal (2017) #1/6, Teen Titans (2016) #12, Nightwing (2016) #29, Batman: The Red Death (2017) #1, Batman: The Murder Machine (2017) #1, Batman:

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

79,00 €

• Dietro gli ultimi bastioni del Multiverso DC giace una dimensione da incubo in cui minacce inenerrabili, personificazioni delle peggiori paure dell’animo umano, tramano per invadere la nostra realtà…

• Questo male assoluto, antico come il tempo, al comando di un terribile demone e dei suoi lacché, si prepara a soggiogare la realtà tramite l’involontario aiuto di… Batman!

• L’evento DC più esagerato e potente degli ultimi anni!

• Un volume di grandi dimensioni che raccoglie ogni singolo episodio collegato alla saga!

Daphne Byrne: La Prescelta

DC Hill House

Autori: Kelley Jones, Laura Marks

Data di uscita: 11 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Daphne Byrne (2020) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

19,00 €

• Una nuova, affascinante storia della linea horror Hill House Comics!

• Nello splendore barocco della New York del XIX Secolo, la quattordicenne Daphne brucia di rabbia per la morte del padre…

• E mentre la ragazza lotta per salvare la madre da persone senza scrupoli che vogliono plagiarla, dentro di lei succede qualcosa…

• Dalla sceneggiatrice televisiva Laura Marks (Ray Donovan, The Expanse) e dal maestro dell’atmosfera Kelley Jones (Batman Red Rain)!

BOOKS OF MAGIC VOL. 3: UN RISVEGLIO

Autori: Kat Howard, Simon Spurrier, Tom Fowler

Marzo • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00 Contiene: Books of Magic (2018) #14/18

• John Constantine è tornato, e per prima cosa vuole uccidere Tim Hunter!

• E se sopravvivrà all’incontro con Hellblazer, il ragazzo avrà altri, grossi problemi!

• Da quando ha iniziato il suo cammino sulla strada della magia, ha infatti le visioni di un suo doppelgänger malvagio…

• È giunto il momento del confronto finale tra i due Tim!

