Come ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 9 al 15 marzo 2021. Tra queste nuove uscite settimanali pietre miliari come Tex Willer, Zagor e Dragonero.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 9 al 15 marzo 2021 – Inediti

DRAGONERO IL RIBELLE 17 IL SACRIFICIO DI YANNAH

Autore: Stefano Vietti, Luca Malisan e Alex Massacci Pagine: 96pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 3,90€

Un traditore si è nascosto tra le fila dei ribelli, attendendo il momento giusto per mordere la

mano amica… e il tragico momento è fatalmente giunto! Tra le rocce del passo di Golkana, la trappola dello spietato Roney è pronta a scattare: la testa della ribellione verrà dunque troncata di netto? Dipenderà da quanto sarà saldo lo scudo che i compagni di Dragonero erigeranno davanti a lui… e dal prezzo che costoro saranno disposti a pagare! Un momento cruciale del nuovo corso dragoneriano, magistralmente illustrato dalla coppia Malisan-Massacci!

DRAGONERO LA MURAGLIA DEI TROLL

Autore: Stefano Vietti e Gianluca Gugliotta Pagine: 144pp. colore

Formato: 19x26cm Rilegatura: cartonato Codice: 9788869615825

Prezzo: 22,00€

NUOVO VOLUME A COLORI PER DRAGONERO, LA FORTUNATA SERIE FANTASY CREATA DA

STEFANO VIETTI E LUCA ENOCH – C’era una volta un Erondàr libero dal giogo delle Regine Nere… ma non per questo meno pericoloso e ostile. Prima che iniziasse l’invasione, alcuni tra gli scout più valorosi dell’Impero – Yannah, Gmor e Dragonero – si trovarono ad affrontare una pericolosa missione in una zona di confine, selvaggia e inospitale, dominata da feroci e gigantesche creature…

LE STORIE N°101 IL GRANDE JUDOK

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Codice a barre: 977228100804410101

Uscita: 11/03/2021

Soggetto: Bonelli Gianluigi

Sceneggiatura: Bonelli Gianluigi

Disegni: Ticci Giovanni

Copertina: Ticci Giovanni

4,50€

Qualcosa di inquietante sta accadendo sul pianeta Marte… Tra quelle fredde e inospitali rocce, due agenti del Servizio segreto Spaziale sono scomparsi nel nulla dopo aver lanciato un disperato SOS. C’è un solo uomo nella galassia che possa risolvere il mistero; è un osso duro, rispettato da chi lo conosce, temuto da chi ne ha sentito parlare. Un uomo che non teme gli abissi del cosmo ed è pronto a lanciarsi verso il pericolo a bordo della sua astronave. È Judok o, per meglio dire, “il grande” Judok!

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 9 al 15 marzo 2021 – Ristampe

TEX CLASSIC 105 NEL COVO DEL DRAGO

Autore: Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini e Virgilio Muzzi Pagine: 64pp. colore Formato: 16x21cm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 3,20€ cad.

Per sgominare una banda di tagliagole composta dall’avido don Manuel, proprietario del Paradise Saloon, e dallo spietato cinese Wang, capo della setta del Drago Nero, Tex Willer e i suoi pards, arrivati in incognito a Texas City, iniziano a fare pulizia spazzolando, a suon di piombo, gli scagnozzi al soldo dei due tagliagole. E, dopo aver distrutto il locale di don Manuel, raggiungono il vicino porto di Galveston dove si trova il covo della setta, per chiudere i conti anche con il diabolico cinese. Il luogo, però, è un dedalo sotterraneo pieno di mortali trabocchetti che metteranno a dura prova la scorza dei rangers…

ZAGOR CLASSIC 25 I DUE TRADITORI

Autore: Guido Nolitta e Gallieno Ferri Pagine: 80pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 3,50€

Alla festa organizzata dal sedicente marchese di Beauchamp, Zagor e Cico devono affrontare il famigerato Buddy Fox e la sua banda, svelandone la vera identità e ponendo così fine ai suoi ignobili intrighi! Successivamente, sulla strada per Darkwood, lo Spirito con la Scure e il suo panciuto amico si trovano a salvare il dottor Galloway dalla prigionia dei pellerossa di Mano Rossa, prepotente capo dei Fox, in un’avventura dai risvolti inaspettati…

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 9 al 15 marzo 2021 – Libri

TEX WILLER. NELLA TERRA DEI SEMINOLES

Formato: 19 x 26 cm, b/n

Tipologia: Cartonato

Pagine: 384

Uscita: 11/03/2021

Soggetto: Boselli Mauro

Sceneggiatura: Boselli Mauro

Disegni: Rubini Michele

Copertina: Carnevale Massimo

L’agente federale Brian Carswell ha una missione speciale, che intende portare a compimento con ostinazione e perseveranza su tutto il territorio degli Stati Uniti d’America: catturare Tex Willer! Per sfuggire alla caccia dell’implacabile segugio, il nostro fuorilegge solitario finisce in Florida, dove da trent’anni, nelle paludi infestate da serpenti velenosi e feroci coccodrilli, si svolge una guerra sanguinosa tra l’esercito americano e la tribù indiana dei Seminoles. In una girandola di avventure e colpi di scena, prima soldato, poi disertore e infine traditore passato al nemico, Tex si troverà a combattere non soltanto per la sua vita, ma per la salvezza di un intero popolo!

Acquista Dylan Dog presenta I racconti di domani: 1