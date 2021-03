Jump Comics e Shueisha pubblicheranno il 2 aprile 2021 il Volume 15 di Dragon Ball Super, il manga scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro su V-Jump

Il tankobon, intitolato “Moro, Il Mangiatore di Pianeti“, includerà i capitoli 65, 66, 67, 68 e narrerà le parti conclusive dell’arco narrativo de Il Prigioniero della Pattuglia Galattica, conosciuto anche come la saga di Moro, e l’inizio della saga de Il Sopravvissuto Granola.

Il cambio di rotta avverrà precisamente con il Capitolo 67.

E’ stata anche diffusa la bellissima copertina del Volume 15 che rende omaggio allo scontro finale tra Son Goku, trasformato in modalità Ultra Istinto perfezionata, e Moro nella sua forma finale. L’anziano villain riesce a raggiungere l’apice del suo potere assorbendo l’energia degli altri e ringiovanendo grazie al potere delle Sfere del Drago.

A voi di seguito la copertina realizzata da Toyotaro-sensei:

Come sempre, le ultime uscite di Dragon Ball Super sono disponibili anche in Italia legalmente e gratuitamente su MANGA Plus. L’edizione cartacea è edita da Edizioni Star Comics.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 69, con i primi 64 scritti raccolti in 14 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 13 volumi già disponibili per l’acquisto:

“Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!“

Acquistate ORA “Dragon Ball Super 12” – Edizioni Star Comics