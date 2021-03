In occasione del Dragon Ball Games Battle Hour, evento organizzato da Bandai Namco Entertainment per celebrare gli attuali videogame ispirati a Dragon Ball.

Il publisher ha finalmente svelato il nuovo DLC a pagamento della storia di Dragon Ball Z: Kakarot con un trailer e data di uscita fissata per l’Estate del 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il DLC prende il nome di “Trunks Il Guerriero della Speranza” e narra le iconiche vicende di Trunks e Gohan nella Terra del Futuro.

Il trailer è disponibile in testa all’articolo.

I Contenuti esclusivi di Dragon Ball Z: Kakarot

Il contenuto esclusivo sarà disponibile a pagamento, mentre per chi ha acquistato il Season Pass (comprendente le due parti di “Il Risveglio di un Nuovo Potere’ qui e qui i dettagli), potrà semplicemente scaricarlo attraverso gli store.

Bandai Namco Entertainment descrive così il videogioco:

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato DRAGON BALL Z: KAKAROT, il nome definitivo di DRAGON BALL GAME – PROJECT Z. Disponibile dal 17 gennaio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC (in Giappone dal 16 gennaio 2020), DRAGON BALL Z: KAKAROT è un nuovo Action RPG che offre ai giocatori la più accurata, drammatica ed epica storia canonica di DRAGON BALL Z – la storia di Kakarot, il Saiyan meglio conosciuto come Goku.

Sviluppato da CyberConnect2, il gioco racconta la leggendaria storia di DRAGON BALL Z trasportando i giocatori in un’avventura indimenticabile in cui sarà possibile sperimentare battaglie esagerate, completare diverse missioni e creare amicizie durature nel corso della propria crociata per proteggere la terra da temibili nemici.

Inoltre, DRAGON BALL Z: KAKAROT risponde a diverse domande della storia di DRAGON BALL Z nel corso di alcune quest secondarie.

Il gioco include il doppiaggio in inglese e giapponese e sottotitoli in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, polacco e arabo.

