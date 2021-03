Super Dragon Ball Heroes sta per entrare in un nuovissimo arco narrativo chiamato Space-Time War che promette di riportare vecchi eroi e villain in ​​prima linea nella serie, e sembra che l’ultimo episodio dello spin-off anime stia dando il via al nuovo arco in grande stile con la creazione di un universo completamente nuovo. Ora che lo scienziato oscuro Fu sta tentando di vendicare la sua razza creando contemporaneamente un nuovo universo, il cliffhanger dell’ultimo episodio mostra Goku mentre si sveglia in un mondo che sembra molto diverso da quello che conosce…

Super Dragon Ball Heroes – un nuovo Universo

Super Dragon Ball Heroes non è certamente una serie perfetta, ma offre ai fan degli anime eventi e personaggi a cui altrimenti non avrebbero mai assistito, e questo episodio è un perfetto esempio di come Vegito Super Saiyan Blue si allei con il Vegito dello Xeno-Verso. Con il ritorno dell’originale “Evil Broly”, utilizzando anche la nuova trasformazione del Super Saiyan 4, sia il Vegito dell’universo principale che il malvagio Saiyan si tuffano nel nuovo universo. Mentre i momenti finali mostrano Goku che si sveglia accanto alla Capsule Corp. sotto un nuovo cielo, sarà interessante vedere come questo nuovo universo differisca da quello che i Combattenti Z chiamano casa.

Mentre gli eventi di Super Dragon Ball Heroes si svolgono al di fuori della continuità canonica della serie principale di Dragon Ball Super, è chiaro che il fan service per gli appassionati dell’anime è uno dei suoi più grandi progetti, poiché la serie spin-off presenta anche la versione originale di Broly e il per così dire classico Super Saiyan 4 della tradizione che tutti conosciamo. Il nuovo arco narrativo, Space-Time War, allude al ritorno di Cell, e altri villain noti, ed è quindi chiaro che Super Dragon Ball Heroes sta cercando di offrire ai fan eventi e personaggi che non trovano spazio nella serie principale.

