Boruto 188 non ci ha solo presentato Kawaki, ma sono state aggiunte informazioni alla sua storia che non sono presenti nel manga. Kawaki è entrato in conflitto con Boruto e i suoi amici, e lo strumento dell’Organizzazione Kara avrà un futuro molto importante per la terra di Konoha, ma i fan dell’anime si chiedono se sarà un amico o un nemico.

Boruto 188 – un filler interessante sul duro passato di Kawaki

ATTENZIONE, EPRICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Boruto 188.

In Boruto 188 abbiamo assistito al momento in cui Kawaki è entrato in contatto con Jigen, poiché il leader dell’Organizzazione Kara si offre di acquistare il giovane ninja da suo padre ubriaco. Mentre questi eventi si svolgevano nel manga, l’anime ci ha dato uno sguardo più approfondito a Kawaki da ragazzo, il quale era anche costretto a combattere contro il membro di Kara Garou per dimostrare di essere un degno destinatario dei “doni” di Kara. Poiché il ragazzo riesce a sconfiggere il ninja di Kara, Jigen scopre che Kawaki è degno di diventare un contenitore per Kara, il che significa che la sua vita sarà per sempre legata a doppio filo con l’Organizzazione Kara in modi davvero nefasti per Kawaki.

Il concetto di filler negli anime può spesso essere visto come negativo tra i fan, ma ci sono casi in cui il materiale aggiunto per una serie televisiva è in grado di farci conoscere meglio un personaggio rispetto al manga. In uno spettacolo davvero orribile, Kawaki è in grado di strappare via la mandibola del suo aguzzino, Garou, mentre Kashin Koji e Amado guardano, felici di aver scelto il contenitore giusto.

Kawaki appare di fronte al Team 7, entrando prima in conflitto con loro, ma stando poi apparentemente al loro fianco quando Garou appare nel presente, in seguito alla sconfitta di Ao. Inutile dire che è chiaro che Kawaki è potente sin dalla tenera età, dimostrando che può essere una risorsa per Konoha o Kara, se alla fine dovesse scegliere una squadra a cui unirsi.

