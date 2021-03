Black Clover 166 sta promettendo ai fan che presto si formerà un importante tag team! L’anime di Black Clover potrebbe terminare alla fine di marzo, ma questo non inficia l’intensità di ogni nuovo episodio. Da quando l’arco del Regno di Spade è iniziato, Asta e i cavalieri del Regno di Clover si sono confrontati con alcuni dei combattimenti più duri della serie fino ad oggi. Fra questi è incluso anche il Capitano dei Tori Neri, che viene spinto al limite contro Dante della Triade Oscura.

Black Clover 166 – uno scontro troppo difficile da solo

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Black Clover 166.

Yami era abbastanza forte da riuscire a sconfiggere potenti nemici in passato da solo, ma Dante si sta dimostrando un avversario molto più forte di quanto si aspettasse. Anche dopo essere riuscito a superare i suoi limiti e a usare nuovi potenti attacchi, Dante si è ripreso dopo ciascuno di essi.

Ma mentre l’ultimo episodio volge al termine, Yami sembra aver capito come contrattaccare il nemico, mentre sorprendentemente chiede aiuto ad Asta:

"i cant win this one without you, asta." -captain yamipic.twitter.com/RnTymRbmJa — na (@luveuli) March 2, 2021

Black Clover 166 continua a mostrarci la lotta durissima fra Yami e Dante, ma qualunque cosa Yami faccia, non riesce a scalfire il corpo di Dante, poiché si rigenera istantaneamente. Ma quando l’episodio volge al termine, Yami chiama a sorpresa Asta. Questo è un momento molto importante perché non solo i flashback dimostrano che Yami non ha mai chiamato Asta con il suo nome in passato, ma mostra anche quanto Yami sia arrivato a rispettare il potere di Asta.

Dopo aver lottato per rialzarsi negli ultimi episodi, questa è la spinta finale di cui Asta ha bisogno per tornare subito in azione. Sa che Yami fa affidamento su di lui, e ora i due (che si somigliano più che mai quando combattono insieme) sono pronti a lottare contro Dante nel prossimo episodio della serie. Ora si tratta di vedere se insieme saranno in grado di abbattere il membro della Triade Oscura.

