Marvel’s Avengers non sta avendo il successo sperato. Se questo non era un segreto, quello che invece non era chiaro era come il publisher Square Enix avesse intenzione di correre ai ripari. Ecco che però, tramite un post sul proprio sito ufficiale, spiega come ha intenzione di apportare delle modifiche nella speranza di salvare il gioco.

Per prima cosa, a partire dal 18 marzo, sarà disponibile Occhio di Falco come personaggio giocabile. In concomitanza con questo eroe sarà anche pubblicato un aggiornamento per rallentare la progressione dei personaggi creati. Stando allo sviluppatore, infatti, i punti esperienza sarebbero troppi, e questo farebbe aumentare di livello troppo velocemente gli eroi.

Dunque, a partire dal 18 marzo, gli eroi di Marvel’s Avengers inizieranno a faticare molto di più una volta superato il livello 25. Non sono solo i punti esperienza però a subire una modifica: anche gli oggetti cosmetici avranno una modifica notevole nel modo di acquisizione. Invece di ottenerli in maniera casuale, da ora in poi si potranno comprare attraverso un venditore nel gioco. La valuta sarà l’Unità.

Secondo voi queste modifiche basteranno per salvare la baracca?

Marvel’s Avengers – un gioco problematico

Avevamo recensito Marvel’s Avengers qui. Avevamo evidenziato le criticità del gioco, principalmente nella sua ripetitività e per il multigiocatore poco avvincente e variegato. Gli eroi erano però piuttosto diversificati nelle loro abilità, mentre la trama ci era risultata interessante, ma poi poco approfondita.

Ci sono purtroppo intere sezioni di gioco in cui non si fa altro che attraversare stanzoni pieni di nemici. Aggiungere nuove modalità o livelli sarebbe quindi una scelta vincente solo nel caso siano apportare sostanziali modifiche al loro modo di combattere.

In poco tempo però il gioco è stato purtroppo abbandonato dall’utenza. Gli sforzi di Crystal Dynamics e Square Enix riusciranno davvero a rimettere le cose a posto?

