Dragon Ball Super, la serie anime originale di Toei Animation basata sui personaggi ideati da Akira Toriyama, sta per tornare nel palinsesto di Italia 2.

Il canale 66 del digitale terrestre di Mediaset trasmetterà gli episodi della serie anime a partire da Giovedì 11 Marzo 2021 alle ore 15:40 circa.

Le vicende di Goku successive alla sconfitta di Majin Bu prendono il posto delle repliche delle prime due stagioni di My Hero Academia e saranno seguite dalle due stagioni de I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya The Lost Canvas.

Ricordiamo che i nuovi episodi inediti di My Hero Academia debutteranno Mercoledì 10 Marzo 2021 in prima serata su Italia 2.

Dragon Ball Super su Italia 2

Italia 2 manderà in onda Dragon Ball Super dal Lunedì al Venerdì al ritmo di tre episodi dalle 15:40 alle 16:55; durante la prima settimana di programmazione verranno quindi trasmessi:

S1 Ep1 Il prezzo della pace

Sei mesi dopo la morte di Majinbu, Goku lavora nei campi sperando di potersi allenare un giorno da Re Kaio.

S1 Ep2 La vacanza promessa

Goku è impegnato in un intenso allenamento sul pianeta di Re Kaio, dove la gravità è dieci volte superiore a quella della terra.

S1 Ep3 Dove ci porta il sogno?! Alla ricerca del super Saiyan God

Lord Beerus non è ancora sicuro del nome del temibile avversario visto nel sogno premonitore.

S1 Ep4 Obiettivo: le sfere del drago! la grande manovra della banda di Pilaf!

Pilaf scopre che sulla nave dove si sta svolgendo la festa di compleanno di Bulma, si trovano le sette sfere del drago.

S1 Ep5 Goku contro Lord Beerus

Lord Beerus chiede informazioni a Goku e Re Kaio riguardo il “Super Saiyan God”, ma senza risultati.

S1 Ep6 Non fate arrabbiare il Signore della distruzione!

Re Kaio convince Goku a restare sul suo pianeta e a non andare alla festa di compleanno di Bulma.

La Domenica alle 8:10 andranno in onda le repliche di due episodi.

Ricordiamo che Dragon Ball Super si compone di 131 episodi, andati in onda in Giappone per la prima volta dal 5 Luglio 2015 al 25 Marzo 2018 e in Italia dal 23 Dicembre 2016 al 29 Settembre 2019.

Acquista il film Broly in Blu-ray