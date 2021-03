Jujutsu Kaisen sta vivendo una stagione fantastica: grazie infatti all’anime, ormai in via di conclusione, almeno per quanto concerne la prima stagione, la serie manga originale di Gege Akutami ha guadagnato molto in termini di popolarità.

Shueisha ha deciso di festeggiare la conclusione della prima stagione dell’anime e l’inizio nel manga di un nuovo e intenso arco narrativo, con un’intervista speciale tra Akutami e il collega di Shonen Jump, Tite Kubo, famoso per Bleach e Burn The Witch.

Jujutsu Kaisen – l’intervista tra Kubo e Akutami

Durante l’intervista, pubblicata all’interno delle pagine del fanbook ufficiale di Jujutsu Kaisen, i due autori di successo hanno parlato francamente delle rispettive serie, ma non solo. Kubo ha anche parlato del suo personaggio preferito di Jujutsu Kaisen e la scelta è stata sorprendente.

Il suo personaggio preferito è Kento Nanami, lo stregone di Jujutsu che combatte specificamente per uno stipendio.

Kubo ha spiegato che ha iniziato ad afferrare di più la storia quando Nanami è stato introdotto nella serie, quindi, dal suo punto di vista, il suo personaggio preferito è nato per la funzione che ha svolto nella storia complessiva.

In fondo Nanami è un combattente estremamente tecnico che analizza con constanza il suo avversario e le condizione del combattimento prima di agire.

Di certo la tecnica unica di Nanami ha introdotto un mondo più ampio di combattimenti e Kubo è diventato un fan proprio del modo coin cui questo ha giocato nella serie.

Kubo ha poi menzionato Todo come un personaggio di spicco, e la cosa ci ruba un sorriso visto considerato che Akutami ha dichiarato in precedenza, in occasione dell’intervista speciale per il programma di Mando Kobayashi attraverso l’emittente di Fuji TV, che la creazione del personaggio di Todo si è ispirato da Zaraki Kenpachi di Bleach.

Infine ricordo che i due autori si erano già incontrati in precedenza e avevano disegnato, Tite Kubo Geto Suguru e Gege Akutami Kurotsuchi Mayuri.

