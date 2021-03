Secondo un nuovo report che riguarda Xbox Series X, Microsoft si sarebbe assicurata un’altra esclusiva per Xbox Series X, e, se la notizia fosse vera, potrebbe avere il potenziale per essere una delle più grandi esclusive Xbox degli ultimi anni.

Xbox e FromSoftware

Il report riferisce che Microsoft sarebbe al lavoro insieme a FromSoftware – lo studio che ha realizzato i visionari incubi di Hidetaka Miyazaki come Dark Souls, Sekiro, Bloodborne e altri – su un gioco esclusivo, o più specificamente, un gioco di ruolo fantascientifico.

Sfortunatamente, il rapporto rivela solo quanto riportato sopra e i fatto che il gioco è in pre-produzione, suggerendo che una rivelazione del titolo è ancora lontana. Se tutto questo è vero e andrà a buon fine, sarà un grande risultato per Xbox.

Per quanto riguarda il report stesso, questo è stato divulgato in rete da Miles Dompier di Windows Central attraverso un video postato su YouTube nel quale il ragazzo segue tutta questa faccenda, aggiungendo inoltre che queste informazioni si basano solo su alcune voci di corridoio che ha sentito in giro, ed è per questo che al momento attuale è davvero difficile dire se queste speculazioni siano legittime o meno. In altre parole, riportiamo la notizia per dovere di cronaca, ma va sempre e comunque sottolineato che questo, come del resto qualsiasi altro rumor che troviamo in rete, va preso con le pinze, almeno in attesa di conferme o smentite ufrficiali.

Al momento della pubblicazione, nessuna parte implicata – Microsoft e FromSoftware – ha commentato questo report e le speculazioni che ha creato, ed è improbabile che lo facciano, dato che entrambi raramente commentano voci, report, fughe di notizie o qualsiasi cosa che sia una semplice speculazione e non qualcosa di ufficiale. Tuttavia, se, per qualche motivo l’uno o l’altro dovesse farlo, sarà nostra premura tenervi costantemente aggiornati.

