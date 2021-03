Seven Deadly Sins 4 – Dragon’s Judgement, la quarta stagione della trasposizione animata del manga fantasy di Nakaba Suzuki, è in onda in Giappone dal 6 Gennaio scorso e arriverà su Netflix nel corso del 2021.

Sora Amamiya, cantante e doppiatrice del personaggio di Elisabeth, ha annunciato che interpreterà la nuova canzone della sigla di apertura dell’anime.

Il brano Eien no Aria (Aria eterna), quindi, sarà la nuova opening per il secondo cour della stagione 4.

A proposito di Seven Deadly Sins 4 – Dragon’s Judgement

Seven Deadly Sins 4 – Dragon’s Judgement è realizzata presso gli studi Deen e Marvy Jack dallo staff che ha curato la precedente The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of The Gods.

Netflix descrive così la nuova stagione, composta da 24 episodi:

Mentre la guerra infuria, i nostri eroi attraverseranno i confini dei cieli e degli inferi per salvare le persone che amano. Meliodas e compagni si riuniranno il prossimo anno in Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgment.

The Seven Deadly Sins, il manga

Nakaba Suzuki ha iniziato la pubblicazione di The Seven Deadly Sins sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha il 10 Ottobre 2012 e ha concluso la serie il 25 Marzo 2020.

L’opera si compone di 364 capitoli raccolti in 41 volumi; un one shot inedito, incentrato su Ban Jr. Lancelot, è uscito lo scorso 5 Agosto sulle pagine del numero 36/37 del settimanale Weekly Shonen Magazine.

In Italia il manga esce per Edizioni Star Comics:

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati.

Dieci anni dopo, tuttavia, la principessa Elizabeth, convinta della loro innocenza, si mette sulle loro tracce per reclutarli contro l’ordine dei Cavalieri Sacri, rivelatosi un crudele nemico del popolo…

Il sequel The Seven Deadly Sins – I Quattro Cavalieri dell’Apocalisse ha debuttato il 27 Gennaio 2021 sulle pagine del numero 9 della rivista Weekly Shonen Magazine in concomitanza con The Seven Deadly Sins 4 – Dragon’s Judgement.

Acquista il volume 40 del manga