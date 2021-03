FX ha pubblicato le prima foto dei Sex Pistols nella miniserie in arrivo, Pistol, del regista Danny Boyle (Trainspotting, The Millionaire). La serie sarà trasmessa su FX e sviluppata dallo sceneggiatore di Moulin Rogue, Craig Pearce. Pistol è basato sul libro di memorie del 2018 Lonely Boy: Tales from the Sex Pistols, scritto dal chitarrista Steve Jones.

Pistol – prime immagini dalla miniserie dedicata ai Sex Pistols

La serie si concentrerà su Steve Jones, uno dei fondatori e chitarrista solista della band. Jones sarà interpretato da Toby Wallace. Il cast della band è completato da Louis Partridge di Enola Holmes nei panni di Sid Vicious, Anson Boon nei panni di John Lydon, alias Johnny Rotten, e dal nuovo arrivato Jacob Slater nei panni del batterista Paul Cook.

Il cast della serie includerà anche Thomas-Brodie Sangster (La regina degli scacchi) come manager della band, Malcolm McLaren, e la star di Westworld, Tallulah Riley, interpreterà Vivienne Westwood, un’icona della moda che ha contribuito a definire la scena punk britannica.

In una serie di nuove foto pubblicate da Rolling Stone, i fan possono dare un primo sguardo alla serie Pistol e alla rappresentazione che avrà l’iconica band nella serie, che è attualmente in produzione e sarà composta da un totale di 6 episodi. La foto in basso sembra essere una ricreazione della performance della band di “Pretty Vacant” nel 1977 su Top the Pogs, una serie settimanale di musica britannica.

Pistol sembra un progetto che lega insieme molti dei temi precedenti di Boyle. I suoi film, come Piccoli Omicidi tra Amici, Trainspotting e 28 Giorni Dopo, si sono concentrati sui cittadini britannici della classe operaia, oltre a implementare elementi di controcultura nelle colonne sonore e negli stili di montaggio.

È noto che Boyle ha abbandonato la regia di un film di James Bond, e ci si deve chiedere se ciò fosse dovuto alla natura di 007, in opposizione ai normali elementi di emarginazione e controcultura su cui Boyle tende a concentrarsi. L’ultimo film di Boyle si è concentrato sull’impatto musicale della più grande icona musicale del Paese, i Beatles, per cui ha senso che il suo prossimo progetto approfondisca una band la cui musica ha cambiato la scena e il panorama musicale non solo nel Regno Unito, ma nel mondo intero.

Acquistate l’unico album in studio dei Pistols, Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols QUI!