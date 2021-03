Le uscite Planet Manga dell’11 Marzo 2021 vedono il debutto di Kushami, la nuova raccolta di storie brevi del maestro Naoki Ursawa.

Proseguono, tra le tante novità della settimana, Jujutsu Kaisen, Wotakoi, Spy x Family e Sing “Yesterday” for Me.

A seguire tutte le uscite Planet Manga dell’11 Marzo 2021; cliccando qui possiamo consultare le novità di Aprile.

Kushami (Etciù)

di Naoki Urasawa

15,00 €

IN UN FOLGORANTE VOLUME UNICO, UNA RACCOLTA DI STORIE BREVI DALL’AUTORE DI ASADORA!, NAOKI URASAWA Che si tratti di una gangster story, della missione impossibile di due topolini o della cronaca di un viaggio musicale a Los Angeles, il risultato non cambia: Naoki Urasawa vi affascinerà come solo un fuoriclasse dell’arte sequenziale sa fare.

Sing “Yesterday” For Me 2

di Kei Toume

7,00 €

UN’OPERA DENSA DI VERITÀ E SEGRETI SULL’AMORE E SULL’AMICIZIA

Un’estate che Rikuo, Haru e Shinako non dimenticheranno facilmente.

Chi lotta per far avverare i propri desideri, chi prova a ignorarli…

Eppure, non possiamo controllare i nostri sentimenti: da un istante all’altro questi possono evolvere, stupirci, prendere il sopravvento, rivelarci nuovi lati di noi

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL