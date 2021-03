Si è conclusa venerdì la bellissima WandaVision, prima serie live-action del Marvel Cinematic Universe per di Disney+.

La serie infine si è rivelata essere una vera storia d’origini per quanto riguarda la figura di Scarlet Witch interpretata da Elizabeth Olsen, oltre ad una straziante conclusione della storia d’amore con Visione interpretato dall’attore britannico Paul Bettany.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DALL’EPISODIO FINALE DI WANDAVISION

I grandi poteri di Wanda sviluppati in WandaVision

Come la si voglia mettere, specialmente dopo le dichiarazioni all’interno delle ultime puntate da parte di Agatha Harkness, Scarlet Witch è ormai uno dei personaggi più forti dell’Universo Cinematografico Marvel, se non il più forte, specie con tutto il potenziale nascosto, non riuscendo a comprendere a pieno ed a gestire del tutto i suoi straordinari poteri mistici derivanti dalla Magia del Caos.

Essendo quindi la più forte, è scontato che superi in abilità anche il Doctor Strange, ma il fatto che venga direttamente dichiarata la sua natura è una grande dimostrazione della cosa.

La Harkness rivela nel Darkhold, il Libro dei Dannati, è scritto “che la Scarlet Witch è destinata a gettare il mondo nel caos con la sua magia e che la sua potenza supera anche quella dello Stregone Supremo”.

E il Darkhold è una delle reliquie più importanti dell’Universo Magico nei fumetti Marvel, ora anche al cinema e sul piccolo schermo.

Possiamo solo aspettare, dato che la storia della Scarlet Witch come confermato da Kevin Feige (Presidente dei Marvel Studios) verrà approfondita nel sequel dedicato allo stregone supremo intitolato ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’ diretto da Sam Raimi (Trilogia di Spider-Man). Il Film arriverà nelle sale Statunitensi il 25 Marzo 2022.

WandaVision – la serie

La serie WandaVision, prodotta dai Marvel Studios, unisce lo stile delle classiche sitcom all’Universo Cinematografico Marvel in cui Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), vivono una vita idilliaca nella tranquilla cittadina di Westview, nel New Jersey, cercando di tenere nascosti i loro poteri.

Attraversando varie epoche televisive e stili diversi, la coppia comincia a sospettare che non tutto sia come sembra.

