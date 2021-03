Al D23 Expo Disney del 2019, il Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di Marvel Entertainment, Kevin Feige aveva annunciato ufficialmente tre nuove serie per la piattaforma di streaming Disney+ tutte ovviamente canoniche all’interno del consolidato Marvel Cinematic Universe tra cui una incentrata su Jennifer Walters a.k.a. She-Hulk, cugina del più noto Bruce Banner/L’incredibile Hulk interpretato da Mark Ruffalo.

Ci saranno gli Skrull in She-Hulk?

In attesa dell’inizio delle riprese, a quanto pare un casting call diffuso dal sito The Illuminerdi (sito sempre attivo per quanto riguarda i casting call), la produzione sarebbe alla ricerca di un’attrice per un personaggio femminile di età tra i 20 e i 30 anni, con il nome in codice di A’Dood.

Così descritta “Misteriosa Mutaforma, che abbraccia la cultura della Terra, e che userà il suo potere, per ottenere: potere, denaro e attenzione“. Secondo quanto riferito, questo misterioso personaggio, sarà in due dei dieci episodi di She-Hulk.

Il sito dichiara, che la scommessa migliore per la Mutaforma, è uno Skrull. Per quanto riguarda lo Skrull in particolare, stanno supponendo al fatto che si tratti di un personaggio chiamato Jazinda nei fumetti della Marvel Comics.

Per chì non sapesse chi è Jazinda. Ella è un agente dell’Impero Skrull, la figlia disconosciuta di Kl’rt il Super-Skrull. È stata inviata per recuperare un artefatto rubato dai rivali Kree nei fumetti. L’artefatto era la gemma Sy-Torak, ma questa ha finito per legarsi ad essa, dandone la possibilità di riportarsi in vita.

Quindi è fuggita sulla Terra dopo questo incidente e alla fine è diventata amica di She-Hulk, collaborando con lei in molteplici avventure. Quindi pare possibile che i Marvel Studios potrebbero adattare elementi di questa trama a fumetti nel nuovo spettacolo di Disney+.

In ogni caso che si tratti o meno di Jazinda, sarà sicuramente un personaggio da tenere d’occhio. She-Hulk sta componendo un cast di personaggi di supporto attorno a Jennifer Walters (qui la voce secondo cui sarà presente anche Jessica Jones).

She-Hulk: cast e sinossi.

La serie, è scritta da Jessica Gao (Rick & Morty) e Dana Schwartz e sarà diretta da Kat Coiro (Modern Family) e Anu Valia, vedrà inclusi nel cast Tatiana Maslany (Jennifer Walters/She-Hulk), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Tim Roth (Emil Blonsky/Abominio) e Ginger Gonzaga. Le riprese della serie dovrebbero iniziare questo Marzo e avranno luogo ad Atlanta.

Acquista l’Action Figure di She-Hulk della Serie Marvel Legends