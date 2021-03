Facendo un passetto indietro, all’interno delle pagine del numero 2 del 2021 di Weekly Shonen Jump si è conclusa la prima parte di Chainsaw Man, uno dei manga rivelazione degli ultimi tempi scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto.

Precisiamo che, nonostante la conclusione, la seconda parte del manga arriverà a data da destinarsi e sarà realizzata sempre dall’autore, ma attraverso l’app di Shonen Jump Plus di Shueisha.

Da allora non vi sono stati aggiornamenti, ma l’autore nelle ultime ore ha voluto farsi sentire realizzando un nuovo sketch per ringraziare i fan per il supporto per la seconda parte e per l’anime, ricordiamo, in sviluppo presso Studio MAPPA (Jujutsu Kainsen: Sorcery Fight, Banana Fish, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale, Dorohedoro).

Ecco a voi lo sketch pubblicato dal profilo ufficiale del manga:

L’adattamento anime di Chainsaw Man

A proposito di anime, in concomitanza alla fine del manga è stata annunciata la trasposizione i cui dettagli sono al momento ignoti.

Abbiamo già visto qui la prima key visual e appurato che la produzione sarà a cura di Studio MAPPA.

Chainsaw Man

Ricordiamo nel frattempo che il manga originale, scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto (gia noto per Fire Punch) su Weekly Shonen Jump (Shueisha), è disponibile con i primi tre numeri in Italia per Planet Manga fra l’altro da noi recensiti:

I MIRACOLI A VOLTE SONO ANNUNCIATI DAL ROMBO ASSORDANTE DI UNA MOTOSEGA! Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone… Dall’autore di Fire Punch, la nuova, tagliente e crudele hit uscita dall’ormai leggendaria scuderia Shonen Jump!

