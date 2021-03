La Justice League di Zack Snyder, come sappiamo, avrebbe posto le basi per altri due sequel e per altri film basati sui personaggi di DC Comics — tra cui il film The Batman di Ben Affleck.

Nel 2016 il regista Zack Snyder, lo sceneggiatore Chris Terrio e il fumettista ed editor Jim Lee hanno messo insieme un progetto per i sequel, prima che il film originale venisse riscritto.

Questi piani sui sequel sono stati resi noti come parte della mostra The Dreamscapes Of Zack Snyder’s Justice League Exhibition allestita a Dallas.

Nelle pagine che seguono vi proponiamo la trascrizione del progetto dei due sequel, accompagnata dai disegni di Jim Lee.