Evil Inside, l’horror psicologico sviluppato da JanduSoft e ispirato al noto P.T. Silent Hill (il progetto cancellato di Kojima e Del Toro) ha avuto un trailer in vista del lancio previsto il 25 marzo. Le influenze di Evil Inside sono chiarissime già dopo i primi secondi del trailer e non è dunque una sorpresa capire da dove abbia preso ispirazione. Il gioco debutterà quindi tra meno di venti giorni su PS4 e PS5.

Dopo la morte della madre e l’arresto del padre che l’ha assassinata, Mark, protagonista della vicenda, decide di contattare lo spirito della defunta madre con una tavola spirituale. Sarà proprio di qui che inizierà il viaggio dei giocatori nel cercare di scoprire i segreti nascosti e affrontare le paure più recondite del protagonista.

Il gioco uscirà in contemporanea anche su PC, tramite la piattaforma Steam.

Evil Inside – la storia di sviluppo

JanduSoft è una piccola azienda indipendente che ha, fino ad ora, sviluppato Sword of the Necromancer (uscito su Steam il 28 gennaio 2021) un gioco interattivo con attori reali e minigiochi da risolvere. Grazie però ad Evil Inside, lo studio ottiene per la prima volta un certo riconoscimento e sbarca finalmente su console fissa grazie al supporto di Sony. In questo contesto ha sicuramente aiutato la pubblicazione in contemporanea su PS4 e anche su PS5, proiettando il gioco anche su next gen.

Il gioco uscirà in digitale al momento non sembrano essere previste stampe fisiche. Voi conoscevate già Evil Inside oppure lo avete prenotato? Vedere un gioco che finalmente cerca di seguire la via tracciata dall’ambizioso e mai abbastanza rimpianto P.T. è sicuramente interessante. C’è da capire se sarà all’altezza delle aspettative. Per saperlo non dovremo che aspettare il 25 marzo.

