Marvel Comics ha rivelatom alcune immagini esclusive di più one-shot nell’evento estivo Heroes Reborn, con personaggi Marvel esistenti in un mondo diverso dove gli Avengers non sono mai esistiti, perché Mephisto non ha più fatto ciò che era necessario per crearli.

Heroes Reborn – i 4 nuovi one-shot

Heroes Reborn: American Knights # 1 di Paul Grist e Christopher Allen, cover di Chris Sprouse.

“Sostenuto dallo Squadrone Supremo, il commissario Cage pensa di essere a prova di proiettile. Ha torto, e servirà un Santo per dimostrarlo. Qualcuno sta ripulendo le strade dai criminali sfuggiti alla giustizia e sta lasciando una scia di sangue dietro di sé. Questo è il mondo dello Squadrone e l’era dei vigilantes è finita. Il commissario di polizia Luke Cage ha un compito: trovare la feccia ed eliminarla, prima che l’ambizione la porti oltre le strade della città. Questo nuovo Santo è Daredevil“.

Heroes Reborn: Weapon X and the Final Flight # 1 di Ed Brisson e Roland Boschi, cover di Tony S. Daniel, e include Wolverine, Aurora, Guardian, Sasquatch e Shaman.

“SONO IL MEGLIO IN QUELLO CHE FANNO. In un mondo senza gli Avengers, lo Squadrone Supremo protegge e difende gli interessi dell’America! Ma dove lascia un Paese come il Canada? Il Grande Nord Bianco è ora una terra desolata. Le loro foreste sono bruciate. Le loro province annesse. La loro gente sopravvive a malapena. Chi si ergerà e li proteggerà dalla supremazia dello Squadrone? Arma X e Final Flight, ecco chi!“.

Heroes Reborn: Marvel Double Action # 1 di Tim Seeley e Dan Jurgens, copertina di Dave Johnson.

“UN RACCONTO DAL PASSATO DELLO SQUADRONE! Anni fa, Nighthawk e il suo fidato partner, Falcon, pattugliavano le strade di Washington, DC, dai vili criminali che si nascondevano nell’oscurità. Ma tutto è cambiato in una fatidica notte… Ri-presentazione per la prima volta in assoluto: la notte in cui Sam Wilson è morto!“.

Heroes Reborn: Squadron Savage # 1 di Ethan Sacks e Luca Pizzari, cover di Stephen Segova che include Cloak, Crossbones, Elektra, The Punisher e un nuovo personaggio chiamato Murder Hornet.

“ELEKTRA È A CAPO DI UNA SQUADRA FORMATA DAGLI EROI E I VILLAIN PIÙ MORTALI AL MONDO – CON TUTTA LA REALTÀ IN BILANCIO!

Ci sono alcune minacce che richiedono un approccio più selvaggio di quello che può offrire lo Squadrone Supremo d’America. Per queste missioni, il Dipartimento della Difesa ha messo insieme una squadra composta da Elektra, The Punisher, Crossbones, Cloak e l’enigmatico Murder Hornet. Devono farsi strada attraverso una squadra di terroristi superpotenti conosciuti come i Redentori, se non si uccidono prima l’un l’altro! Preparati per colpi di scena, svolte inaspettate e azione in abbondanza!“.

