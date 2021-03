Il Principe Cerca Moglie – Louie Anderson forzatamente nel film

Eddie Murphy, mentre parlava a Jimmy Kimmel Live! con Arsenio Hall, ha condiviso che Paramount ha spinto perché un personaggio bianco, Louie Anderson, entrasse a far parte del cast che era in gran parte composto da attori neri. Hall ha osservato:

“Amo Louie, ma penso che siamo stati costretti a metterci Louie. Penso che siamo stati costretti a inserire una persona bianca“.

Murphy ha concordato, aggiungendo la sua spiegazione per la decisione del casting:

“L’intero cast era nero e questo avveniva negli anni ’80. Quindi Paramount ha detto qualcosa tipo: ‘Deve esserci una persona bianca nel film’. Io ho pensato: ‘Cosa?. Allora chi era il ragazzo bianco più divertente in giro? Sapevamo che Louie era forte, quindi è così che Louie è entrata nel film“.

Sebbene non sia sorprendente, è comunque deludente che la Paramount si sia sentita obbligata a imporre che un personaggio bianco fosse aggiunto alla trama di Il Principe Cerca Moglie. Anche ora, i cast completamente bianchi continuano a essere la norma nell’industria di Hollywood, perpetuando l’idea che questo tipo di storie siano “neutre”, mentre i film con personaggi di colore devono lavorare il doppio per ottenere lo stesso livello di finanziamento e visibilità, perché i dirigenti dello studio presumono erroneamente che questi film non si relazionino al pubblico mainstream. Come è stato dimostrato più volte con successi come Il Principe Cerca Moglie, Black Panther e numerosi altri film, questo preconcetto è ormai lontano dalla verità.