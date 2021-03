A poco meno di una settimana dall’uscita del one-shot Infinite Frontier, che ha ufficialmente inaugurato la nuova era editoriale, DC annuncia l’espansione di Infinite Frontier in una miniserie in partenza il prossimo 22 giugno negli Stati Uniti.

Infinite Frontier sarà scritta da Joshua Williamson (The Flash) e sarà disegnata da Xermanico (Wonder Woman) con copertine di Mitch Gerads.

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU INFINITE FRONTIER #0

Nel one-shot Infinite Frontier #0 abbiamo visto il nuovo Universo DC, quello nato dalla sconfitta di Perpetua così come visto in Dark Nights: Death Metal e dove tutto è ritornato al proprio posto.

Tutti i “danni” provocati dalle Crisi sono stati sanati e eroi creduti persi sono ritornati dall’esilio a cui erano stati condannati ma è davvero così?

Joshua Williamson e Xermanico saranno i nostri ciceroni in una inedita esplorazione del nuovo Multiverso DC in Infinite Frontier!

Alan Scott, l’originale Lanterna Verde della Justice Society of America, ha notato che alcuni dei suoi storici compagni sono ancora dispersi ed è intenzionato a scoprire dove sono e che fine hanno fatto.

Ma ci sono altri eroi che preferirebbero rimanere nell’ombra come Roy Harper, Arsenal, che dovrebbe essere morto. Inoltre come è strutturato il nuovo Multiverso? È la domanda che si pongono Barry Allen, The Flash, e Presidente Superman insieme al gruppo di eroi multiversali noto come Justice Incarnate.

Nell’ombra però il redivivo Darkseid tesse già le sue oscure trame.

A proposito di Infinite Frontier

Eccovi la sinossi dell’albo one-shot:

La prossima fase dell’Universo DC inizia ora! Dark Knights: Death Metal ha presentato le minacce più oscure del Multiverso. DC Future State ha rivelato cosa ci aspetta. Ora è il momento di esaminare la frontiera infinita dell’attuale universo DC. A Gotham City, il Joker fa svegliare i cittadini con un attacco che nemmeno il Cavaliere Oscuro avrebbe potuto prevedere. In Brasile, una giovane donna scopre il suo destino e il suo legame con le Amazzoni. A Belle Reve, Amanda Waller organizza un’invasione di Arkham. Negli angoli più remoti dello spazio, Mongul sogna il dominio galattico, mentre il Corpo delle Lanterne Verdi ospita il vertice dei suoi più grandi nemici. Nella Sala della Giustizia, la Justice League unisce le forze con Black Adam. Al di là del mondo mortale, Wonder Woman assume un nuovo ruolo nella divinità. E da qualche parte nell’universo DC, troviamo il ritorno di Stargirl, in un racconto completamente nuovo scritto da Geoff Johns!

Questo numero fatto di fuoriclasse di grandi dimensioni dà il via alla prossima grande era narrativa, mentre i migliori scrittori e artisti rivelano cosa ne sarà in futuro dei più grandi eroi del mondo, aprendo le porte ad alcune delle più grandi storie del 2021.

Scrittori: SCOTT SNYDER, GEOFF JOHNS, JAMES TYNION IV, JOSHUA WILLIAMSON, GEOFFREY THORNE, PHILLIP KENNEDY JOHNSON, BRIAN MICHAEL BENDIS, BECKY CLOONAN, MICHAEL W. CONRAD, JOËLLE JONES, e TIM SHERIDAN

Disegnatori: JOHN TIMMS, HOWARD PORTER, JOËLLE JONES, JORGE JIMENEZ, ALITHA MARTINZEZ, DAVID MARQUEZ, STEPHEN BYRNE, JAMAL IGLE, DEXTER SOY, RAFA SANDOVAL, ALEX MALEEV, JOHN ROMITA JR., e altri.

