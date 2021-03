Demon Slayer ha ricevuto un’onorificenza dal Ministro dell’Educazione, Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia.

Demon Slayer – un successo che sembra non avere fine

Come ben sappiamo Demon Slayer ha avuto un successo senza precedenti nel corso degli ultimi due anni, dal manga che ha visto un’impennata di vendite grazie al suo anime, trascinando l’editoria giapponese dello scorso anno, dal merchandise al suo primo film,

Demon Slayer the Movie: Mugen Train, che ha superato al botteghino La Città Incantata di Hayao Miyazaki.

Demon Slayer quindi è diventato un fenomeno tra gli amanti degli anime, ma il creatore Koyoharu Gotouge non si aspettava di certo di ricevere un prestigioso premio alla cultura!

Koyoharu Gotouge has won the New Artist Award from the Minister of Education, Culture, Sports, Science, and Technology thanks to their work, Kimetsu no Yaiba.https://t.co/DSYovSnRf6 — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 3, 2021

Secondo Sankei Shimbun, il quotidiano Giapponese pubblicato dalla Sankei Shimbun Co., Ltd. Koyoharu Gotouge ha ricevuto un’onorificenza dal Ministro dell’Educazione, Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia.

Il premio ufficiale è stato concesso all’artista esordiente per il suo lavoro, e il ministro non ha avuto altro che elogi per Demon Slayer:

Il manga di “Kimetsu no Yaiba” ha ottenuto vendite eccezionali e un nuovo record in termini di incassi al cinema. La storia del protagonista, un eroe gentile che lotta insieme ai suoi devoti compagni ha bruciato nei cuori delle persone che vivono in tempi difficili. Incarnando il motto di “Amicizia, Sforzo e Vittoria” di Weekly Shonen Jump, quest’opera è diventata un fenomeno sociale sia nei manga che negli anime e ha la profondità e la presentabilità adeguata per cambiare la storia del campo delle arti mediatiche. Diamo quindi questo premio con rispetto e incoraggiamento a Koyoharu Gotouge, il cui prossimo lavoro è atteso più di qualunque altro.

Ci sono davvero poche persone in Giappone che non sono acora innamorate di Demon Slayer, così come nel resto del mondo, e questo nuovo premio mostra quanto lontano arrivi il manga. La serie è stata lodata per la sua storia nel complesso e lettori di tutte le età ammettono di leggere la serie.

Dagli studenti delle elementari alle persone più anziane, Demon Slayer ha davvero qualcosa per tutti. Se c’è un mangaka che merita questo premio per la cultura, quello è sicuramente Koyoharu Gotouge!

