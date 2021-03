Gotham Knights è uno dei titoli più attesi da tutti i fan DC.

Dopo il suo annuncio di quest’estate, tuttavia, le informazioni sono iniziate a scarseggiare, portando a speculazioni sulla possibile data d’uscita e stato dei lavori. Ecco che però si avvicina una possibile data d’annuncio della finestra di lancio del gioco. La voce di corridoio giunge da James Sigfield che su Twitter ci ricorda che il 25 marzo si terrà il Future Games Show.

A questo evento parteciperà anche Warner Bros e presenterà dei prodotti. Questo ha lasciato pensare che la casa annuncerà anche la possibile data d’uscita del gioco Gotham Knights. In occasione dell’evento è ritenuto quindi probabile che avremo anche altre informazioni sul gioco. Già in precedenza si era vociferato che Gotham Knights potesse uscire entro l’estate 2021, ma la cosa non aveva portato ad alcun riscontro.

Che sia questa la volta buona? Non ci resta che aspettare il 25 marzo (meno di venti giorni), per scoprirlo.

Gotham Knights – cosa sappiamo fino ad ora

Come è stato rivelato, a vestire i panni di Robin è Tim Drake e, il Creative Director del videogioco Patrick Redding, aveva già parlato del personaggio e della sua storia, che potrebbe evolversi fino a vederlo diventare Batman.

“Tim Drake è stata la nostra scelta come Robin sin dall’inizio e per ragioni che non ho ora intenzione di svelare, perché si collega alla più ampia narrazione della storia, ne parleremo più avanti” spiegò Redding.

Sappiamo inoltre che il gioco avrà una forte impronta investigativa all’interno di Gotham City. Saranno quindi presenti missioni che si evolveranno nel corso delle notti, fino all’incontro (e dunque scontro) con l’antagonista che vi si cela dietro. Al centro del gioco c’è la Batman Family, con Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin, nella speranza di continuare a difendere la città dopo la morte di Batman.

