Hello Kitty è un brand molto conosciuto e amato di cui vengono realizzati tantissimi oggetti e capi di abbigliamento a tema. E per coloro che sono anche fan degli orologi da polso e di Tokyo, eccone un altro: un nuovo orologio da polso chic a tema Hello Kitty Tokyo con due diversi tipi di cinturini.

Il nuovo orologio da polso di Hello Kitty

È prodotto dal marchio di orologi Undone, un’azienda con sede a Hong Kong che consente ai suoi clienti di personalizzare completamente ogni aspetto dei loro orologi. Questo orologio non è del tutto personalizzabile, ma l’unica cosa che si può effettivamente cambiare è il cinturino.

Viene fornito con due cinturini, uno classico e uno extra lungo che può avvolgere il polso due volte:

Entrambi i cinturini presentano la tonalità rosso brillante che è ormai un marchio di fabbrica di Hello Kitty, e il quadrante è un semplice bianco-grigio metallizzato in una cassa in acciaio inossidabile color argento. Il design è minimalista, con i numeri sostituiti da piccoli cristalli Swarovski trasparenti e rossi, e Hello Kitty, nel suo design originale del 1974, si trova al posto del numero 6, mentre nella posizione alle 12 c’è il suo caratteristico fiochhetto rosso:

In onore delle imminenti Olimpiadi di Tokyo, l’orologio è anche a tema “Hello Kitty Tokyo”, con motivi che richiamano la città nipponica sul retro della cassa, che è realizzato in vetro bombato K1 e attraverso il quale è possibile vedere gli ingranaggi in funzione. Lo skyline di Tokyo, disegnato in blu all’interno del contorno della testa di Hello Kitty, è stato stampato con i raggi UV sul vetro. Sotto c’è il logo “Hello Kitty Tokyo”, che lo rende un favoloso oggetto da collezione per i fan sia di Hello Kitty che di della città di Tokyo:

L’orologio viene fornito con una speciale scatola di lino grigia con il logo “Hello Kitty Tokyo”, che lo rende un bel regalo per qualcuno o un fantastico oggetto da collezione per voi stessi!

L’intero set, completo di quadrante, due cinturini e la scatola, è disponibile in questo momento per 29.700 yen (230 euro) sul negozio online di Undone Japan. Se siete amanti degli orologi, di Tokyo e di Hello Kitty, o conoscete qualcuno che lo è, allora vorrete ordinarne uno subito!

Acquistate il Funko POP! di Hello Kitty QUI!