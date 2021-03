Stando al recente report di Redanian Intelligenze, è confermato che Kevin Doyle (Downton Abbey) farà parte del cast di The Witcher 2, l’attesissima seconda stagione della serie originale Netflix che vede come protagonista principale Henry Cavill nei panni del Macellaio di Blaviken, il Witcher Geralt di Rivia.

The Witcher 2 – le novità sul’aggiunta di Kevin Doyle

Henry Cavill e le altre star dell’epopea fantasy di Netflix The Witcher sono attualmente nelle ultime settimane di riprese per l’imminente seconda stagione, che dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno. Mentre le riprese principali sono in fase di completamento, nuovi dettagli stanno iniziando a trapelare.

Le notizie di oggi riguardano il cast in continua espansione di The Witcher 2. L’attore britannico Kevin Doyle ha ottenuto una parte nella seconda stagione. Doyle è noto per aver interpretato Mr. Molesley, un simpatico ma un po’ goffo cameriere di Downton Abbey di ITV. Oltre a questo, ha avuto una carriera di successo sia come attore cinematografico che teatrale, apparendo in serie come The Tudors e Happy Valley, oltre a numerose opere teatrali con la Royal Shakespeare Company.

In The Witcher 2 interpreterà un personaggio di nome Ba’Lian di cui, però, non sappiamo quasi nulla, poiché non appare nei romanzi di Andrzej Sapkowski. Tuttavia, stando alle fonti interne a Redanian Intelligence e ad altre voci, sembrerebbe che l’attore abbia filmato diverse scene di recente, ma al momento non sappiamo in quale o quali episodi potremo vedere il Ba’Lian interpretato da Kevin Doyle.

È bello vedere un attore così versatile che è anche un volto familiare entrare a far parte della famiglia di The Witcher. Ora, siamo curiosi di scoprire di più sul suo ruolo, per cui non resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo. Restate sulle nostre pagine per non perdere tutti gli aggiornamenti del caso.

