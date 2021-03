Il CEO di WarnerMedia Jason Kilar ha recentemente accennato alla possibilità che ci siano nuovi contenuti a tema Harry Potter in fase di sviluppo.

Harry Potter – le dichiarazioni del CEO di WarnerMedia

Ecco cosa ha detto Kilar alla Morgan Stanley Technology, Media & Telecommunications Conference:

“C’è questa piccola cosa chiamata Harry Potter, che è uno dei franchise più amati. E siamo incredibilmente grati di poter collaborare con J.K. Rowling e quindi direi che c’è tutto questo è molto divertente e c’è del potenziale“.

Kilar non ha specificato se il nuovo progetto sarà per il cinema o la televisione, aggiungendo ulteriore confusione alle voci già contrastanti di una serie di Harry Potter in sviluppo presso HBO Max. C’è anche qualche speculazione sul fatto che il progetto imminente potrebbe essere un adattamento della rappresentazione teatrale di Rowling Harry Potter e la maledizione dell’erede.

HBO Max era al centro del discorso di Kilar, poiché ha parlato con molto orgoglio di un grande successo, che è andato oltre le sue aspettative. Ha anche parlato dell’importanza di mantenere l’elevato standard di eccellenza del marchio HBO, ampliando al contempo l’attrattiva del servizio di streaming per un pubblico di spettatori sempre più vasto, portando come esempio di un recente successo in tal senso The Flight Attendant.

Scritta dall’autrice J.K. Rowling, la saga del giovane mago più conosciuto forse di sempre ha avuto inizio con il romanzo Harry Potter e la Pietra Filosofale, che è stato pubblicato per la prima volta nel 1997. Da allora, sono usciti sette libri in totale: il già citato Harry Potter e la Pietra Filosofale, La Camera dei Segreti, Il Prigioniero di Azkaban, Il Calice di Fuoco, L’Ordine della Fenice, Il Principe Mezzosangue e I Doni della Morte. Ogni romanzo è stato successivamente adattato in un film (fatta eccezione per I Doni della MOrte, trasposto in due film anziché uno) da Warner Bros., a partire da La Pietra Filosofale, nel 2001.

Acquistate Harry Potter. La serie completa QUI!