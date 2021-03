My Hero Academia è conosciuto per la fusione fra canoni classici dei manga e dei comics, e con tanti eroi e villain è difficile sceglierne solo uno. Ma una cosa è certo: Mirko è fra i personaggi più amati, e un assistente disegnatore della serie l’ha celebrata, insieme ai ragazzi della !A, in alcuni nuovi schizzi.

My Hero Academia – i nuovi schizzi

Mirko ha fatto il suo debutto nell’anime nella seconda metà della quarta stagione di My Hero Academia, dopo la battaglia di Deku contro Gentle Criminal, e nella classifica degli eroi è considerata una delle migliori combattenti del crimine. Endeavour e Hawks sono ora classificati come numero uno e due, ed entrambi si sono trovati a combinare le loro Unicità per abbattere un Nomu di fascia alta, contro cui l’eroina coniglio si sarebbe ritrovata a combattere. Sebbene quest’ultimo arco molto probabilmente non farà parte della quinta stagione di My Hero Academia, i fan non dovrebbero sorprendersi se dovessero vedere Mirko in uno nei prossimi episodi di quest’anno.

L’artista assistente di My Hero Academia Yoshinori ha recentemente immaginato Mirko nei panni della cantante Megan Thee Stallion, ma gli schizzi questa volta mostravano l’eroina coniglio mentre unisce le forze con diversi giovani aspiranti eroi:

My Hero Academia: Vigilantes non ha solo colto l’occasione per farci scoprire i vigilantes che operano al di fuori della legge, ma sta anche esaminando il passato di molti degli eroi professionisti che hanno operato insieme alla Classe 1A. Nell’ultimo flashback, vediamo una giovane e spericolata Mirko entrare in un circuito di combattimento sotterraneo, tentando di dimostrare le sue abilità mentre fa capolino dentro una gabbia d’acciaio, dimostrando che anche prima di diventare una supereroina a tutti gli effetti era già un feroce nemico per i suoi avversari.

Acquistate il Funko POP! di All Might in divisa da insegnante QUI!