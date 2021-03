Sebbene in sordina, è disponibile il trailer su YouTube per Fantasian, l’ultima fatica di Mistwalker, la compagnia fondata da Hironobu Sakaguchi, il “papà” di Final Fantasy. Insieme alla collaborazione di Nobuo Uematsu alla colonna sonora, Fantasian è un JRPG in diorama, il che lo rende un esperimento assolutamente interessante e unico.

Il trailer ci dà un’idea dello stile grafico davvero originale e squisito e del classico sistema di battaglia che pare essere a turni. Fantasian ha comunque uno stile davvero particolare e questo emerge già dal trailer. Il gioco sarà disponibile, per il momento, solo su Apple Arcade e non è chiaro se arriverà su altre piattaforme.

Fantasian ci porta in un regno governato dalle macchine. Esso si colloca nel mezzo di un universo multi-dimensionale in cui vi è un costante equilibrio tra caos e ordine. Questo equilibrio sarà fondamentale per liberare dagli dei che sembrano affliggere e controllare le vite delle persone. Il gioco ha più di 150 diorama fatti a mano che si fondono con gli ambienti e i personaggi 3D.

Voi cosa ne pensate di questo esperimento portato avanti da Mistwalker?

Mistwalker e lo sviluppo di Fantasian

Fondata nel 2004 in seguito all’abbandono di Square Enix da parte di Sakaguchi, Mistwalker si è già resa nota per aver dato vita a dei giochi molto amati come Blue Dragon e Lost Odyssey, entrambe esclusive per Xbox 360. Sbarcata poi su Wii con The last Story, la compagnia si è impegnata nello sviluppo di giochi per Android e iOS con il suo Terra Battle nel 2014, che ha poi avuto un seguito nel 2017.

Al momento sono in molti a sperare che l’azienda torni a sviluppare titoli tripla A per console, sebbene la compagnia sia in realtà molto piccola e con budget non più elevati come alla sua fondazione.

