Il profilo Twitter ufficiale di Zack Snyder’s Justice League continua a stuzzicare l’appetito dei fan a poco meno di due settimane dall’atteso debutto.

Dopo il teaser trailer su Batman, che possiamo riguardare cliccando qui, è il turno di Superman — l’Uomo d’Acciaio interpretato da Henry Cavill.

Possiamo guardare il teaser in apertura o nel cinguettio ufficiale che segue, accompagnato dalla tagline “Li aiuterai a compiere meraviglie”:

Di seguito il teaser poster:

Zack Snyder’s Justice League, i dettagli

Zack Snyder’s Justice League è diretto da Zack Snyder su sceneggiatura scritta dallo stesso Snyder insieme a Chris Terrio (Batman v Superman – Dawn of Justice, Star Wars L’Ascesa di Skywalker).

Snyder ha girato un nuovo finale del film, che conterrà l’apparizione di un nuovo eroe che esalterà i fan più sfegatati dei fumetti DC e che nelle intenzioni originali avrebbe preparato il terreno per ulteriori sequel.

Il regista è al lavoro su una edizione in bianco e nero, intitolata Justice League: Justice Is Grey, che arriverà prossimamente su HBO Max.

Sempre il 18 Marzo su HBO Max arriverà la nuova edizione rimasterizzata di Batman v Superman: Dawn of Justice Ultimate Edition, di cui trovate tutti i dettagli cliccando qui.

Zack Snyder’s Justice League, la suddivisione in atti

Il film ha una struttura in sei capitoli o parti, ecco i titoli:

Part 1: “Don’t Count On It, Batman”

Part 2: The Age Of Heroes

Part 3: Beloved Mother, Beloved Son

Part 4: “Change Machine”

Part 5: All The King’s Horses

Part 6: “Something Darker”

Zack Snyder’s Justice League, quando e come vederlo in Italia

Zack Snyder’s Justice League uscirà anche in Italia il 18 Marzo 2021 in contemporanea con gli USA in esclusiva streaming.

Sarà disponibile per l’acquisto sulle piattaforme Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV.

Inoltre dal 1 Aprile si potrà noleggiare su Sky Primafila e Infinity.

Determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

