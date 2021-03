Apprendiamo le novità RW Lineachiara e Real World da Mega 277 con due nuove proposte.

Le novità RW Lineachiara e Real World da Mega 277

ASSASSIN’S CREED: ORIGINI

di Anthony Del Col, PJ Kaiowa

16,8×25,6, C, 112 pp, col., € 14.95

Antico Egitto, una terra maestosa sull’orlo dell’annientamento a causa di una spietata lotta per il potere. Scoprite misteri oscuri e miti dimenticati mentre tornate al momento cruciale: l’Origine della Confraternita degli Assassini! Scritto da Anthony Del Col (Kill Shakespear) e magistralmente illustrato da PJ Kaiowa (How to pass as Human), e direttamente collegato al videogame di culto Assassin’s Creed.

LIBERTALIA VOL.1 – IL TRIONFO O LA MORTE

di Rudi Miel, Fabienne Pigière, Paola Grella

21×27, C, col., 64 pp, € 10.95

L’utopica lotta dei pirati per una città libera. All’inizio del XVIII secolo, in Madagascar, nacque una città utopica, fondata dai pirati, grazie alla ribellione di un prete italiano, Caraccioli, deciso a lottare contro il lusso sfrenato della Chiesa. A Libertalia, nella città di tutte le utopie, oscurità e luce si scontrano in una lotta all’ultimo sangue, senza vincitori né vinti.

Ricordiamo che in Mega 276 era stato annunciato il secondo e ultimo volume della serie Jim Cutlass (Une aventure de Jim Cutlass) di Jean Giraud, Jean Michel Charlier e Sergio Rossi.

JIM CUTLASS L’INTEGRALE 2

di Jean Giraud, Jean Michel Charlier, Sergio Rossi

C, 17×24, 256 pp, col.

€ 18,95

Secondo e ultimo volume del ciclo di Jim Cutlass, che vede il metafisico Giraud all’opera su tematiche che fondono il suo amato western con il mondo dell’horror e del sovrannaturale. Zombie, magia e misteriose forze incrociano il cammino dell’ex ufficiale nordista; ma ciò che terrorizza davvero l’animo dell’eroe di Giraud e Rossi è il razzismo degli uomini dei Ku Klux Klan con cui si trova a lottare in un’ambientazione che fonde il reale, l’irreale e le assurdità di menti deviate dall’odio.

Un’opera complessa e splendidamente illustrata da Christian Rossi, finalmente disponibile in Italia in versione completa grazie a RW-Lineachiara.

Il primo volume era uscito nel 2015:

La Guerra di secessione degli Stati Uniti si è da poco conclusa. I soldati, che hanno indossato a lungo le giacche blu e grigie, stanno tornando a casa. Ma il mondo che hanno lasciato è molto diverso da quello che ritroveranno e il loro posto potrebbe essere altrove. Lo sa bene Jim Cutlass, ufficiale dell’esercito nordista, costretto ancora una volta a combattere conto il razzismo e la perfidia che nessuna vittoria riesce a sradicare dal cuore dell’uomo.

