Se avete seguito l’anime di Jujutsu Kaisen fino ad ora, vi sarete di certo resi conto che c’è un personaggio che non ha mai fatto la sua apparizione. Si tratta di Kinji Hakari e ora, l’autore del manga Gege Akutami ci spiega il motivo.

Jujutsu Kaisen – chi è Kinji Hakari?

Se avete seguito l’anime di Jujutsu Kaisen di settimana in settimana, sicuramente vi ricorderete che, all’inizio Satoru Gojo aveva nominato tre studenti in particolare, che potrebbero rivaleggiare con lui in futuro.

Tra questi nomi figuravano quello del protagonista Yuji Itadori, Yuta Okkotsu dalla serie prequel Jujutsu Kaisen 0 e uno studente del terzo anno di nome Kinji Hakari. La serie però ha raramente menzionato gli studenti del terzo anno, quindi il personaggio rimane avvolto nel mistero.

Hakari è uno studente del terzo anno ma non ha partecipato Kyoto Goodwill Event perché sospeso, come aveva spiegato Maki a Megumi e Nobara. Le sue attuali abilità rimangono sconosciute.

Hakari non si è ancora fatto vedere in azione ma, come ha spiegato il creatore della serie Gege Akutami in una recente intervista con il programma Mando Kobayashi di Fuji TV, c’è una ragione per questo.

Akutami ha spiegato che, nonostante vorrebbe introdurre Kinji Hakari nella serie, il modo in cui la sua tecnica funziona “potrebbe non allinearsi con le cose e causare qualche scandalo”. Akutami non è sceso nei dettagli, limitandosi a dire che il potere di Hakari ha a che fare con il suo nome.

Dato che Hakari si traduce vagamente con “bilancia”, quindi con qualche cosa che ha a che fare con l’equilibrio, i fan hanno ipotizzato che la tecnica maledetta di Hakari potrebbe essere troppo potente per la serie. Avrebbe senso, considerando che è uno studente che Gojo crede possa combattere alla pari con lui.

Per quanto riguarda i potenziali studenti del quarto anno o combattenti ancora più forti, Akutami ha anche rivelato che non ha in programma di introdurre neanche loro, in quanto non hanno una reale importanza nella storia. Chissà quando, quindi, riusciremo a vedere Akari in azione.

