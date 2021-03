Supergirl Stagione 6, la stagione finale della serie tv dell’Arrowverse basata sui personaggi dei fumetti DC Comics, ha finalmente una data di uscita.

Il profilo Twitter ufficiale della serie televisiva ha infatti annunciato che la stagione 6 debutterà il 30 Marzo 2021 sulla rete tv statunitense The CW:

It's her time to soar. The final season premieres Tuesday, March 30 on The CW! #Supergirl pic.twitter.com/4Q3Z3GImSH — Supergirl (@TheCWSupergirl) March 5, 2021

TV Line riporta che la stagione finale delle vicende di Kara andrà in onda alle 21:00 — ovvero nello slot occupato da Superman & Lois, in onda dal 23 Febbraio 2021, preceduta dagli episodi della stagione 7 di The Flash.

Superman & Lois si fermerebbe quindi fino al 18 Maggio per esigenze di produzione legate alla pandemia; a quel punto la serie con Melissa Benoist tornerebbe in Estate per concludere la stagione.

A proposito di Supergirl

Sviluppata da Ali Adler, Greg Berlanti e Andrew Kreisberg, Supergirl ha debuttato il 26 Ottobre 2015 sulla rete CBS; dalla stagione 2 la serie viene trasmessa su The CW.

Il cast include Melissa Benoist (Kara Zor-El / Supergirl), Mehcad Brooks (James Olsen / Guardian), Chyler Leigh (Alex Danvers), Jeremy Jordan (Winn Schott / Giocattolaio), David Harewood (J’onn J’onzz / Martian Manhunter), Calista Flockhart (Cat Grant), Chris Wood (Mon-El), Floriana Lima (Maggie Sawyer) e Katie McGrath (Lena Luthor).

In Italia va in onda su Premium Action e su Italia 1; Warner Bros. la pubblica in home video:

Fuggita da Krypton con l’aiuto dei suoi genitori, protetta e cresciuta sulla Terra dai Danvers all’ombra della sorella Alex, Kara ha tenuto nascosti gli straordinari poteri che condivide con il cugino Kal-El per proteggere se stessa e la sua famiglia adottiva. Anni dopo, ormai 24enne, Kara vive a National City, lavorando come assistente per l’agguerrita magnate dei media Cat Grant, la quale ha appena assunto l’ex fotografo del Daily Planet James Olsen come suo nuovo direttore creativo. Ma i giorni di Kara in incognito finiscono quando Hank Henshaw, capo della stessa agenzia segreta dove lavora sua sorella, la arruola per aiutarli a proteggere i cittadini da minacce sinistre. Sebbene Kara dovrà trovare un modo per gestire le sue nuove responsabilità con la sua vita privata, il suo entusiasmo prende il volo mentre combatte il crimine nei panni di Supergirl.

Supergirl e Superman & Lois

Ambientata nell’Arrowverse, Superman e Lois è prodotta da Berlanti Productions, DC Entertainment e Warner Bros. Television, sviluppata da Todd Helbing (The Flash) e Greg Berlanti (Arrow) per la produzione esecutiva di Todd Helbing, Greg Berlanti, Sarah Schecter e Geoff Johns.

Tyler Hoechlin interpreta Clark Kent / Superman, mentre Elizabeth Tulloch è Lois Lane; riprendono quindi i ruoli interpretati nella serie Supergirl e nel crossover Crisi sulle Terre Infinite.

Li affiancano Jordan Elsass (Jonathan Kent), Alexander Garfin (Jordan Kent),

Dylan Walsh (Samuel Lane), Emmanuelle Chriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing), Wolé Parks (The Stranger), Inde Navarrette (Sarah Cushing) e Adam Rayner (Morgan Edge).

La serie è stata già rinnovata per una seconda stagione.

